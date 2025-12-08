自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

傳陳水扁將主持電視節目 NCC發聲了

前總統陳水扁目前為保外就醫。（資料照，記者王俊忠攝）前總統陳水扁目前為保外就醫。（資料照，記者王俊忠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前總統陳水扁於2015年1月因精神疾病與腦部病變，經醫療鑑定後獲准保外就醫，近日有消息傳出他即將在明年到鏡電視主持節目，對此，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹今（8）表示，鏡電視去年申請營運計畫變更，希望開設政論節目，礙於NCC委員人數不足無法開會討論，鏡電視目前不能製播政論節目，若業者違規，NCC即可開罰，鏡電視官網至今未有相關訊息。

前總統陳水扁在廣播電台專訪立委陳亭妃。（取自Youtube微微笑廣播網）前總統陳水扁在廣播電台專訪立委陳亭妃。（取自Youtube微微笑廣播網）

陳水扁目前為廣播節目《有夢上水》主持人，明年初是否鏡電視合作《總統鏡來講》雖有傳聞節目製作團隊已開始籌備，更有人指出首播邀約專訪對象將鎖定2026縣市長候選人，但鏡電視並未證實。

傳前總統陳水扁即將與《鏡電視》合作推出個人節目《總統鏡來講》。（翻攝自臉書）傳前總統陳水扁即將與《鏡電視》合作推出個人節目《總統鏡來講》。（翻攝自臉書）

台中監獄規定陳水扁「不上台、不演講、不談政治、不接受媒體採訪」4原則，陳崇樹表示目前鏡電視官網沒有披露相關消息，而陳水扁趴趴走是法務部權責，NCC予以尊重，倘若電視台取巧、走漏洞，將遵循規定，該罰就罰。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中