傳陳水扁將主持電視節目 NCC發聲了

前總統陳水扁目前為保外就醫。（資料照，記者王俊忠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前總統陳水扁於2015年1月因精神疾病與腦部病變，經醫療鑑定後獲准保外就醫，近日有消息傳出他即將在明年到鏡電視主持節目，對此，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹今（8）表示，鏡電視去年申請營運計畫變更，希望開設政論節目，礙於NCC委員人數不足無法開會討論，鏡電視目前不能製播政論節目，若業者違規，NCC即可開罰，鏡電視官網至今未有相關訊息。

前總統陳水扁在廣播電台專訪立委陳亭妃。（取自Youtube微微笑廣播網）

陳水扁目前為廣播節目《有夢上水》主持人，明年初是否鏡電視合作《總統鏡來講》雖有傳聞節目製作團隊已開始籌備，更有人指出首播邀約專訪對象將鎖定2026縣市長候選人，但鏡電視並未證實。

請繼續往下閱讀...

傳前總統陳水扁即將與《鏡電視》合作推出個人節目《總統鏡來講》。（翻攝自臉書）

台中監獄規定陳水扁「不上台、不演講、不談政治、不接受媒體採訪」4原則，陳崇樹表示目前鏡電視官網沒有披露相關消息，而陳水扁趴趴走是法務部權責，NCC予以尊重，倘若電視台取巧、走漏洞，將遵循規定，該罰就罰。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法