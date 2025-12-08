自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李燕被罵「狗奴才」父女冷戰1年 爸爸昏迷洗腎...病房一幕讓她淚崩和解

李燕簽約新公司。（記者王文麟攝）李燕簽約新公司。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕李燕宣布加盟新東家，成為楊貴媚、鍾欣凌、丁寧師妹，她休息2年沒拍戲，久違面對大陣仗的媒體，當下有點嚇到，透露前陣子爸爸腎衰竭住院，父女冷戰一年，因為此次的生病大和解。

李燕上週帶著公司員工搭郵輪，最後一天突然接到噩耗，她的爸爸突然昏迷不醒，「我在船上好擔心，一直哭、一直聯絡」，下遊輪立刻奔到醫院，笑說：「大概是我的正能量太強裂了，用愛醫治了我爸爸。」

李燕簽約新公司。（記者王文麟攝）李燕簽約新公司。（記者王文麟攝）

原來李燕的爸爸腎衰竭住院，師姐丁寧幫忙介紹醫院，「他上個月心臟裝支架、肺氣腫，後來用藥太多，鉀離子過高引發腎臟衰竭（尿毒症）」，必須立即洗腎，她在醫院照顧爸爸三天，第三天指數正常才降到正常值，回憶當時那段歷程，她說：「除了哭什麼事情沒辦法做。」李燕開心爸爸病況恢復快速，「今天我聯絡看護，他的管子可以拔掉了。他很LUCKY，不用終身洗腎，這星期就能出院

李燕簽約新公司。（記者王文麟攝）李燕簽約新公司。（記者王文麟攝）

李燕提到，父母在她就讀高中時離婚，與爸爸本就不常聯絡，兩人一年前吵架更是因「一件極度無聊的小事」，被問是什麼事？她笑說：「他自己住彰化很無聊，我興沖沖帶著我的狗，還約了朋友和姊姊去他家烤肉。他門一開看到我的狗，就瞟了一眼罵我『狗奴才』。我還想說算了，結果他在屋裡又跟我姊姊罵我『不好好工作，養一隻狗』。我的狗陪了我這麼多年，我就覺得莫名其妙，甩頭就走，一年沒跟他講話。」

李燕簽約新公司。（記者王文麟攝）李燕簽約新公司。（記者王文麟攝）

直到上個月李父因心臟問題住院，父女才第一次破冰，李燕說：「他透過我姊跟我道歉，我原本都不理。」後來透過姊姊問她：「要不要去看他？他不想讓自己後悔。」她到醫院探望爸爸時，「他手顫抖著抓著我，很激動地道歉，還聽到儀器一直嗶嗶叫」，如今爸爸即將出院，李燕也正式回到演藝圈，用更堅定也更柔軟的姿態迎接新人生階段。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中