本土劇男星睡前驚魂 7分鐘跳多筆盜刷紀錄親曝解法

本土劇男星田家達近日在社群平台分享，自己信用卡遭不明人士盜刷的經歷。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕本土劇男星田家達近日在社群平台分享，自己信用卡遭不明人士盜刷的經歷，除了公開完整細節之外，田家達也細心的附上破解方式，提醒大眾詐騙猖獗，除了小心個資不要外洩之外，還可以透過正確處理方式確保自己財物安全。

田家達在社群分享「半夜差點被盜刷的親身經驗，真的要提醒大家」。他說自己某日下午去打球，晚上又直播了3小時，正覺得自己過了充實的一天，沒想到躺在床上滑手機的時候突然想到自己直播時要唱的歌還沒有整理好，所以順手打開電子信箱，沒想到赫然發現銀行消費簡訊不斷跳出來，在短短7分鐘，竟然有多筆來自Amazon的日幣消費！

田家達社群發文，「半夜差點被盜刷的親身經驗，真的要提醒大家」。（翻攝自臉書）

田家達回憶，第一筆消費簡訊是凌晨12點整跳出來，金額約台幣1819元（8964日圓），當下他只覺得可能是自己訂閱了什麼的費用，沒有太在意就直接滑過。沒想到12點03分又有一筆約台幣3516元（17321日圓）的消費，這下田家達心裡不淡定了，他發現簡訊上載明「日幣」跟「Amazon」，沒有在日本刷卡的田家達開始思考，自己也沒用過日幣消費，直到12點07分，出現第三筆消費，又是3000多元，田家達意識到事情不對勁，立刻將簡訊拍下，這才發現有人正系統性的盜刷他的信用卡。

田家達分享自己被盜刷的經過。（翻攝自臉書）

瞬間嚇醒的田家達立刻找出信用卡並打電話給銀行，與客服核對完個人信息後，銀行客服告知：「你不用擔心，只要不是你本人授權的交易，這些扣款都不會算在你身上。」，同時銀行也會在45天內進行查核，確認非本人授權交易便無須負擔任何費用。銀行也立刻停止該信用卡使用，避免後續又被盜刷，更表示會寄一張全新的卡給田家達。

經過一番查詢，田家達總結出，「詐騙集團很常在凌晨12點前後先刷1~3筆小額的，如果銀行沒擋、確認卡片可用，就會在接下來的1～2小時內刷更大筆的金額」。他慶幸自己當下正好在滑手機，否則早上起床，可能看到信用卡被刷到爆。

