太不科學 22歲Coser零修圖自拍照胸部以下都是腿

綠川希星路邊自拍，腿的比例超級不科學，且本人強調無修圖。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕22歲日本寫真女星綠川希星身兼Coser、賽車女郎等多重身分，經常在社群曬辣照，她近日曬出一張在路邊對著全身鏡拍攝的照片，讓人驚呼「太不科學了」，因為她的雙腿超級長，長到幾乎可以說胸部以下都是腿，而且綠川希星強調，這張圖沒修過，引起網友熱烈討論。

22歲日本寫真女星綠川希星身兼Coser、賽車女郎等多重身分。（翻攝自X）

身高176公分的綠川希星，腿就佔了身高當中的90公分（翻攝自X）

身高176公分的綠川希星，身材比例相當好，她的腿就佔了身高當中的90公分。從畫面看起來，綠川希星在路邊建築物的鏡面反射拍全身照，穿著黑色低胸上衣搭配超短熱褲的她，腳踩灰色過膝長襪搭配黑色樂福鞋。或許是全身黑灰色系的搭配，不但襯托出綠川希星皮膚更加白皙，也讓她整個人顯得更為修長，綠川希星本人也自信說：「無加工Style，如果發現一個身體一半以上都是腿的人，就是Kirara喔」透露出這是一張未經過修圖的照片。

綠川希星說照片是無加工Style。（翻攝自X）

