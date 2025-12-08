名導演拍前女友私密影像未刪除遭提告 警持續偵辦釐清案情

謝升竑遭控偷拍前女友私密影像，交往期間還出軌動粗。（翻攝自臉書）

〔記者陸運鋒／新北報導〕國藝會獎助藝術家、獲美國日舞影展協會獎助的紀錄片謝姓導演，遭同為導演的前女友指控拍攝私密影像，謝的前女友擔心雙方分手後影像外流，因此向警方報案提出告訴，由於謝男長期在國外工作，警方正持續偵辦釐清案情。

相關新聞：影壇爆性醜聞！ 名導演偷拍私密照還動粗

請繼續往下閱讀...

據了解，謝男因執導華山草原分屍案紀錄片聲名大噪，但謝的前女友指控，雙方自2023年交往期間，謝拍攝她的私密影像，當下告知務必將影像刪除。未料，謝事後仍未將私密影像刪除，因此成為導火線。

據知，2人分手後，謝的前女友在今年8月29日赴台北市大安警分局，對謝提出妨害性隱私及不實性影像罪並聲請保護令，案件於9月9日單一窗口轉至新北市新店警分局，不過，謝男因有多次入出境紀錄，不排除長期在國外工作，目前尚未到案說明，警方將持續偵辦釐清涉案情節。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法