自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

網紅毛孩微笑撞臉哈里遜福特 病逝惹哭29.6萬粉

網紅毛孩貝拉（右）的笑容被網友戲稱撞臉哈里遜福特。（本報合成圖，法新社／IG）網紅毛孩貝拉（右）的笑容被網友戲稱撞臉哈里遜福特。（本報合成圖，法新社／IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅臘腸犬「貝拉」Bella因為笑口常開，被網友笑稱與好萊塢男星哈里遜福特（Harrison Ford）狀臉，且擁有29.6萬名粉絲，貝拉還被稱為「全世界最愛笑的狗狗」，不料近日飼主宣布貝拉由於健康惡化，已不幸離世。

貝拉因使失去上排牙齒，看起來總是帶著微笑。（翻攝自IG）貝拉因使失去上排牙齒，看起來總是帶著微笑。（翻攝自IG）

住在美國佛羅里達州的貝拉愛笑的原因其實有點悲傷，她因為沒有上排牙齒，嘴角看起來總是上揚著，給人一種正在微笑的感覺，呆萌可愛的樣子帶給人撫慰的力量，也快速在網路上走紅。今年14歲的貝拉由於年紀已長，突如其來的健康惡化讓她於本月5日驟然離世，飼主也在社群平台沉痛告知粉絲這項消息。

貝拉的微笑療癒了許多網友，也讓她得到「全世界最愛笑的狗狗」頭銜。（翻攝自IG）貝拉的微笑療癒了許多網友，也讓她得到「全世界最愛笑的狗狗」頭銜。（翻攝自IG）

悲傷的飼主表示，貝拉是她的靈魂愛犬，失去貝拉的陪伴，讓飼主感到非常空虛。貝拉的主人共領養4隻狗，其中貝拉因為總是帶著療癒人心的微笑，讓她在網路上吸引到非常多粉絲，而高齡的貝拉因重病不治，而回到毛孩天堂，讓許多網友感到震驚與不捨。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中