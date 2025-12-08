網紅毛孩微笑撞臉哈里遜福特 病逝惹哭29.6萬粉

網紅毛孩貝拉（右）的笑容被網友戲稱撞臉哈里遜福特。（本報合成圖，法新社／IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅臘腸犬「貝拉」Bella因為笑口常開，被網友笑稱與好萊塢男星哈里遜福特（Harrison Ford）狀臉，且擁有29.6萬名粉絲，貝拉還被稱為「全世界最愛笑的狗狗」，不料近日飼主宣布貝拉由於健康惡化，已不幸離世。

貝拉因使失去上排牙齒，看起來總是帶著微笑。（翻攝自IG）

住在美國佛羅里達州的貝拉愛笑的原因其實有點悲傷，她因為沒有上排牙齒，嘴角看起來總是上揚著，給人一種正在微笑的感覺，呆萌可愛的樣子帶給人撫慰的力量，也快速在網路上走紅。今年14歲的貝拉由於年紀已長，突如其來的健康惡化讓她於本月5日驟然離世，飼主也在社群平台沉痛告知粉絲這項消息。

貝拉的微笑療癒了許多網友，也讓她得到「全世界最愛笑的狗狗」頭銜。（翻攝自IG）

悲傷的飼主表示，貝拉是她的靈魂愛犬，失去貝拉的陪伴，讓飼主感到非常空虛。貝拉的主人共領養4隻狗，其中貝拉因為總是帶著療癒人心的微笑，讓她在網路上吸引到非常多粉絲，而高齡的貝拉因重病不治，而回到毛孩天堂，讓許多網友感到震驚與不捨。

