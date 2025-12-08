自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳奕迅林憶蓮都愛！香港獨立樂團「雞蛋蒸肉餅」兩團員搬台灣 讚台人情味濃

「雞蛋蒸肉餅」由鼓手HeiHei（左起）、主唱Soft、貝斯手Wing、吉他手Soni組成。（記者潘少棠攝）「雞蛋蒸肉餅」由鼓手HeiHei（左起）、主唱Soft、貝斯手Wing、吉他手Soni組成。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕香港獨立樂團「雞蛋蒸肉餅」相隔6年推出新專輯《PROJ3CT 2222》，也預告明年3月29日將在SUB開演唱會。主唱Soft和吉他手Soni已移居台灣，感受到人情味，比較不習慣是地震，Soft說：「第一次遇到地震時被嚇到，劇烈搖晃，腦袋當機，心裡想要帶什麼走？帶電腦或帶樂器？」

Soft（左起）、HeiHei、Wing、Soni，其中Soft和Soni已經移居台灣。（記者潘少棠攝）Soft（左起）、HeiHei、Wing、Soni，其中Soft和Soni已經移居台灣。（記者潘少棠攝）

「雞蛋蒸肉餅」由主唱Soft、吉他手Soni、貝斯手Wing，還有鼓手Heihei組成，主唱Soft談到已到台灣住了4年，「我個人很喜歡住台灣，空間大，雖然是租的房子，因為香港房子都小小的。」她也經常感受到台灣人情味，「溫馨的地方很多，聽我講話就知道我們是香港人，所以都對我很熱情，去餐廳也會招待吃東西，常會說『阿姨請吃東西』。」

主唱Soft已經在台灣住了四年。（記者潘少棠攝）主唱Soft已經在台灣住了四年。（記者潘少棠攝）

鼓手HeiHei。（記者潘少棠攝）鼓手HeiHei。（記者潘少棠攝）

陳奕迅也很欣賞「雞蛋蒸肉餅」音樂，曾冒雨去看他們在音樂祭的演出，團員談到：「他去看我們演出，也有在節目裡提起我們，說很欣賞我們，很開心，他是很厲害的歌手、創作人。」另外林憶蓮也欣賞吉他手Soni的作品，邀請她幫忙音樂節的演出，Soni說：「很開心受到邀請，很榮幸可以和她團隊合作，她是看到我的吉他作品而邀我，彩排時她說欣賞我，還介紹我給其他樂手老師，很開心。」她誇林憶蓮：「氣場很大。」

吉他手Soni曾經受邀和林憶蓮合作。（記者潘少棠攝）。（記者潘少棠攝）吉他手Soni曾經受邀和林憶蓮合作。（記者潘少棠攝）。（記者潘少棠攝）

前陣子香港發生大火，Soft談到：「我有朋友住那邊，很難過、遺憾，大家也不想發生這樣的事。」她說朋友家裡很多寵物，隔天才被救出來，但朋友當時剛好不在家，幸運躲過。

貝斯手Wing。（記者潘少棠攝）貝斯手Wing。（記者潘少棠攝）

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中