找歷任砲友拍電影！他拿了金馬獎最佳導演

〔娛樂頻道／台北報導〕香港導演李駿碩以低成本的獨立製作《眾生相》，在第62屆金馬獎以黑馬之姿勇奪最佳導演獎，下週李駿碩導演將與男主角、入圍金馬獎最佳新演員的張迪文在上映首周期間會見影迷。

《眾生相》的導演李駿碩（左五）、演員張迪文（左四）將帶著電影來台宣傳。（記者王文麟攝）

由李駿碩編劇、執導的《眾生相》，獲金馬獎評審盛讚藉由私密題材反映複雜的社會現實。而他在片中所呈現同志性愛的寫實程度，在華語影壇更堪稱空前。過去同志電影拍攝性愛多半點到為止，李駿碩在《眾生相》中卻將完整過程鉅細靡遺地拍出，從赴約前的清洗剃毛等準備工作，到見面後成功與失敗的經歷，事前事後的交談互動，甚至包含使用各種助興物品與角色扮演。

《眾生相》是香港導演李駿碩的新作，他憑藉此片拿下金馬獎最佳導演。（佳映娛樂提供）

李駿碩認為呈現這些具體的細節非常重要，因為這就是真實人生，「我們有時得花半小時、一小時做事前準備，這就是gay sex的一部分。我覺得大多gay片很少會描述這個部分，我就覺得這個部分很重要，我要拍出來，而且我要在電影一開始的時候就拍出來，這是很確定的事。」

《眾生相》即將在12月12日上映。（佳映娛樂提供）

李駿碩說，人們約砲時永遠不知道這個對象是否值得，有時做好各種準備和期待，對方卻沒出現，或是見面後被打槍，更有可能對方當日狀況不好表現不佳，萬事俱備卻終究白忙一場。他在英國讀書時，有次約的對象來到他房間後，他還泡茶給對方喝，對方卻說手機留在車上要回去拿，就再也沒有回來。他以前也會傷心或憤怒，覺得自尊心受挫，可是如今心理已較平衡，不會再覺得都是自己的問題。約砲經歷不僅見證了人的成長，更讓人在芸芸眾生之中摸索出自處之道。

張迪文憑藉著《眾生相》獲得金馬最佳新演員入圍的肯定。（佳映娛樂提供）

李駿碩《眾生相》中的約砲故事都取材自個人真實經歷，其中近半數角色更由他真實生活中曾經約過的砲友本人登場演出，甚至直接以對方家裡做為拍攝場景，重現當時現場與對白互動，因此演出效果格外自然放鬆。他真實生活中的男友也在片中演出並擔任監製。而他能如此忠實捕捉眾生的真實經歷，得益於他畢業於香港中文大學新聞系的專業背景，相當習慣在街頭與陌生人進行交談互動和田野調查。他說：「其實我覺得我對於不同的人的故事和經歷，本來就有多一點的好奇心。因為就是我這樣的人，才會當編劇嘛！」

王可元（左）、張迪文在《眾生相》中有精彩對手戲。（佳映娛樂提供）

片中透過一名男同志的約砲生活，在不同境遇之間看盡人生百態，更呼應香港當代青年的身分和存在。他透過這部私密電影紀錄了這些年不同的情緒和心境轉變，並堅持將約砲過程完整呈現以反映真實人生：「因為這是很重要的一部分，就是你有一個投資、一個期待，然後有時候當然也會有失望。」

而他在約砲經驗中以誠相待廣結善緣，不僅許多砲友後來都保持聯絡成為朋友，更意外在他開始擔任編劇和導演後，為他帶來了豐沛且多元的人力資源。除了《眾生相》有賴眾多砲友貢獻故事並協助參與演出，還曾有砲友因在時尚界工作而為他贊助服裝造型，更有砲友曾協助取得重要的場景資源。陌生人之間的性愛互動雖然可能因期待而帶來失望，卻也可能帶來難以預期的驚喜，例如因將砲友故事拍成《眾生相》而獲得的一座最佳導演金馬獎。《眾生相》將於下周五12月12日全台正式上映。

