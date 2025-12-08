比首週更高！《動物方城市2》全台飆破3.35億 登年度第4名

〔記者許世穎／台北報導〕迪士尼賣座動畫續作《動物方城市2》持續稱霸全台票房，除了週末（12月5至7日）蟬聯票房冠軍，次週票房更比開片首週成長了13%，全台累計票房迅速突破台幣3.35億元，上映兩週已衝上年度票房第4名。

《動物方城市2》次週在台再進帳超過台幣1.86億元，週末3天則佔了其中的台幣1.33億元。北美票房方面，次週再收4300萬美金（約台幣13.38億元），累積票房已達2.206億美金（約台幣68.67億元）。

《動物方城市2》全台第二週票房比首週更高，目前已登上年度票房第4名。（迪士尼提供）

電影的國際票房（北美以外市場）次週則再添2.19億美金（約台幣68.17億元），累積高達6.95億美金（約台幣216.35億元），登上今年好萊塢電影國際票房冠軍。

目前《動物方城市2》全球票房已高達9.158億美金（約台幣286.08億元），突破10億美金（約台幣311.3億元）已毫無懸念，而好萊塢電影今年目前只有同樣為迪士尼發行的真人版《星際寶貝》突破此關卡。

《動物方城市2》全台持續熱映中。

