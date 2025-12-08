自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

比首週更高！《動物方城市2》全台飆破3.35億 登年度第4名

〔記者許世穎／台北報導〕迪士尼賣座動畫續作《動物方城市2》持續稱霸全台票房，除了週末（12月5至7日）蟬聯票房冠軍，次週票房更比開片首週成長了13%，全台累計票房迅速突破台幣3.35億元，上映兩週已衝上年度票房第4名。

《動物方城市2》次週在台再進帳超過台幣1.86億元，週末3天則佔了其中的台幣1.33億元。北美票房方面，次週再收4300萬美金（約台幣13.38億元），累積票房已達2.206億美金（約台幣68.67億元）。

《動物方城市2》全台第二週票房比首週更高，目前已登上年度票房第4名。（迪士尼提供）《動物方城市2》全台第二週票房比首週更高，目前已登上年度票房第4名。（迪士尼提供）

電影的國際票房（北美以外市場）次週則再添2.19億美金（約台幣68.17億元），累積高達6.95億美金（約台幣216.35億元），登上今年好萊塢電影國際票房冠軍。

目前《動物方城市2》全球票房已高達9.158億美金（約台幣286.08億元），突破10億美金（約台幣311.3億元）已毫無懸念，而好萊塢電影今年目前只有同樣為迪士尼發行的真人版《星際寶貝》突破此關卡。

《動物方城市2》全台持續熱映中。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中