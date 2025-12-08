自由電子報
娛樂 最新消息

趙震雄慘了！ 掌摑踢踹後輩霸凌惡行全曝光

趙震雄7月才來台出席台北電影節，如今卻爆出黑歷史。（資料照，記者潘少棠攝）趙震雄7月才來台出席台北電影節，如今卻爆出黑歷史。（資料照，記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星趙震雄演過《信號》、《無路可走：輪盤賭》等知名韓劇，7月甫應台北電影節邀請來台與影迷相見歡，5日爆出他改名是為了掩蓋高中時期的惡行惡狀，不但涉嫌偷車、性侵被送進少年觀護所，成為演員後還曾對劇團成員施暴。

今（8）日又有多名業界人士出面指控趙震雄曾以暴力對待後輩，包括掌摑與踢踹，惡劣行徑再度引發譁然。不具名演員及某經紀人向媒體爆料，曾在酒席場合被趙震雄掌摑、踢踹，知情人士更稱：「問題不只是存在於過去，他現在仍有相同行為。」

《Dispatch》報導，還有一名演員挺身受訪回憶他經歷事件發生在某電影聚餐，當時他還只是新人演員並在電影擔任小角色，聚餐結束續攤唱KTV時，趙震雄要求他演唱某歌曲被他婉拒因為不會唱，趙震雄竟拿冰塊丟他並怒吼：「前輩叫你唱歌，你敢無視？」

更讓外界霧裡看花的是，趙震雄本名「趙元準」，至於「趙震雄」是他父親名字，且他還隱瞞真正生日，更刻意刪除在首爾度過高中生活，強調自己在釜山土生土長。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

