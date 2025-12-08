自由電子報
娛樂 電影

蔡昌憲《大濛》領便當！被陳以文槍殺喊：我死得帥嗎

蔡昌憲在電影《大濛》中飾演特務李二雄，面對陳以文飾演的范春會緊張手抖，他坦言在準備角色期間一度把陳以文幻想得很可怕。（華文創提供）蔡昌憲在電影《大濛》中飾演特務李二雄，面對陳以文飾演的范春會緊張手抖，他坦言在準備角色期間一度把陳以文幻想得很可怕。（華文創提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《大濛》將突破3000萬票房，由金馬影帝陳以文飾演的特務頭子范春、票房吉祥物蔡昌憲飾演特務李二雄，特務組合的吸睛程度也不遑多讓，角色厚度與演技在社群平台深受觀眾討論。

《大濛》蔡昌憲獻出從影生涯第一次的「領便當」戲碼，他分享拍攝最困難是「擺姿勢」，笑喊是滿特別的體驗。（華文創提供）《大濛》蔡昌憲獻出從影生涯第一次的「領便當」戲碼，他分享拍攝最困難是「擺姿勢」，笑喊是滿特別的體驗。（華文創提供）

「反派專業戶」陳以文一登場，光眼神就令人不寒而慄，在火車上狠摔小鳥、邊笑邊哼浙江淫穢小調羞辱人，直接帶出角色強烈壓迫感，蔡昌憲也透露：「以文哥唱完後，全車的人都會唱了，你就知道聲音的穿透性和給人家洗腦的感覺多厲害！」相較陳以文的強大氣場，蔡昌憲在片中面對范春甚至會緊張手抖，在準備角色期間，蔡昌憲坦言一度把以文哥幻想得很可怕，有次兩人在金馬活動上相遇，他當晚竟做了惡夢，但跟陳以文合作後感受到極大反差，忍不住強調：「本人真的非常NICE，還會揪我去吃飯，是非常好的哥哥！」

陳以文拍攝《大濛》激烈扭打戲親自上陣，耗費大量體力。（華文創提供）陳以文拍攝《大濛》激烈扭打戲親自上陣，耗費大量體力。（華文創提供）

兩人在詮釋特務角色上，不只在眼神動作下足功夫，連特務的背景、心理狀態都認真做足功課，陳以文透露開拍前導演陳玉勳介紹一本退休特務谷正文的書給他，「書裡有些害人的方式，也有生活百般無奈中，處理這些事用淫言穢語創作歌曲，讓自己排解心理苦悶，我朝這方向賦予范春更多特色，而不是單純讓人害怕或凶狠而已。」蔡昌憲和導演討論角色時，也替二雄設計了搶眼的「北野武」式眨眼動作，他透露事先有看日本電影《淺草小子》觀察柳樂優彌來揣摩角色，平時在家不斷練習，後來即便下戲後，面對緊張事物都還是會不自覺眨眼，入戲相當深。

《大濛》上映兩週票房再創新高，除了賺人熱淚的劇情，「特務組」陳以文（右）和蔡昌憲的角色也引起討論。（華文創提供）《大濛》上映兩週票房再創新高，除了賺人熱淚的劇情，「特務組」陳以文（右）和蔡昌憲的角色也引起討論。（華文創提供）

而柯煒林、陳以文、蔡昌憲在片中有一場刺殺動作戲，蔡昌憲收買並哄騙柯煒林行刺陳以文，想為心儀的醫生太太林雨宣復仇，扭打之際被陳以文開槍擊中要害身亡。這場大亂鬥從二樓打到一樓，三人事先上了動作訓練課，柯煒林從樓梯邊一路爬到門口，被陳以文拖住跨坐壓制，除了激烈拉扯還要死命抵抗陳以文開槍，兩人拍攝時親自上陣，耗費大量體力。

柯煒林、陳以文、蔡昌憲在《大濛》中有一場刺殺動作戲，三人大亂鬥從二樓打到一樓，事前也先上了動作訓練課。（華文創提供）柯煒林、陳以文、蔡昌憲在《大濛》中有一場刺殺動作戲，三人大亂鬥從二樓打到一樓，事前也先上了動作訓練課。（華文創提供）

《大濛》柯煒林（左）在片中被蔡昌憲收買並哄騙他行刺陳以文，三人有一場激烈動作戲。（華文創提供）《大濛》柯煒林（左）在片中被蔡昌憲收買並哄騙他行刺陳以文，三人有一場激烈動作戲。（華文創提供）

蔡昌憲則是獻出從影生涯第一次的「領便當」戲碼，他分享拍攝最困難是「擺姿勢」，笑喊：「因為我的頭靠牆、腳有點扭曲，身體要卡在一個位置上，是滿特別的體驗！」回憶起當時的心情也表示：「二雄透過眼神，彷彿對醫生太太說了那『三個字』，希望大家可以感受到。」順利拍攝結束後還不忘問導演：「有死得很帥嗎？」見到導演陳玉勳比出大拇指讚「帥」，讓他覺得一切都值得。

