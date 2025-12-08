自由電子報
娛樂 電影

《大濛》將破3000萬！吳念真曝最心痛一幕：特務頭子沒報應

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《大濛》上映兩週票房持續升溫，本週將突破3000萬，討論度爆表。三金得主吳念真看完《大濛》後，罕見在社群發文分享心得，提到片中壞到不行的特務頭子陳以文「不但沒有受到任何報應，甚至還讓他平安過日、富貴晚年」，直呼：「這是在這樣的時代裡，這部電影最心痛也最誠意的交待。」

吳念真（左二）前去看陳玉勳執導的電影《大濛》。（翻攝自吳念真臉書）吳念真（左二）前去看陳玉勳執導的電影《大濛》。（翻攝自吳念真臉書）

金馬影帝莫子儀看完《大濛》後分享：「謝謝勳導溫柔地訴說著那個悲傷的年代，屬於這片土地的歷史、漂泊與無奈的人們、記憶、溫柔、無法被安撫的傷痛與夢。希望自己有一天也能化為雲與霧，降落在這片土地上，陪伴、滋潤所有乾枯的孤寂，哪怕再遙不可及，也能一起重建溫暖的希望與夢想。」感動超過4千人按讚。許多人攜家帶眷進戲院，甚至有觀眾帶著高齡95歲的長輩一起看《大濛》，長輩們直到亮燈都還坐在位置上靜靜落淚，激動情緒久難平復。

「反派專業戶」陳以文在電影《大濛》中飾演特務頭子范春，一登場，光眼神就令人不寒而慄，直接帶出角色強烈壓迫感。（華文創 提供）「反派專業戶」陳以文在電影《大濛》中飾演特務頭子范春，一登場，光眼神就令人不寒而慄，直接帶出角色強烈壓迫感。（華文創 提供）

今（8）日公開「走囉」篇花絮。以《大濛》榮獲第62屆金馬獎最佳美術設計的王誌成，分享美術組用心還原民國四〇年代台北榮町大街的過程，將主角阿月從嘉義坐火車到台北、出台北車站後沿途會見到的人事物，透過各式陳設、搭景去做還原，手稿上密密麻麻的筆記，全是極力考究歷史的證明。實景場地遍及台南、嘉義做拍攝，其餘則透過搭景來做呈現，飾演姐姐阿霞的9m88透露自己相當投入在拍攝現場：「美術組做的陳設，讓我們很快的進入到那樣的狀況。」

