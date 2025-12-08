自由電子報
娛樂 電影

《左撇子女孩》藏MAMAMOO彩蛋！朴正民害羞炫耀：我拍了華莎MV

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《左撇子女孩》將代表台灣參戰奧斯卡，也陸續在海外上映。近期導演鄒時擎、剪輯西恩貝克接受韓星朴正民訪問，提到片中使用MAMAMOO的歌曲，意外掀起討論。

朴正民害羞透露，自己在訪問《左撇子女孩》導演鄒時擎前天，才剛拍了華莎的MV。（翻攝自출판사 무제 MUZE YouTube）朴正民害羞透露，自己在訪問《左撇子女孩》導演鄒時擎前天，才剛拍了華莎的MV。（翻攝自출판사 무제 MUZE YouTube）

朴正民今年演出電影《哈爾濱》、《醜得要命》，演技大獲好評，不過除了演員的身分之外，他其實也是出版社「無題MUZE」的社長，十分熱愛閱讀。最近他的YouTube頻道邀請到台灣導演鄒時擎、西恩貝克來宣傳電影《左撇子女孩》，朴正民好奇為什麼片中會使用MAMAMOO的歌曲《Hip》？

《左撇子女孩》導演鄒時擎拜託朴正民邀請華莎來看電影。（翻攝自출판사 무제 MUZE YouTube）《左撇子女孩》導演鄒時擎拜託朴正民邀請華莎來看電影。（翻攝自출판사 무제 MUZE YouTube）

鄒時擎解釋，她有感Kpop文化在台灣十分受到歡迎，希望在電影中反映出年輕族群的喜好，因此在構思劇本初期、大約10年前就想把Kpop歌曲放進去。至於選擇MAMAMOO的歌，其實就是很令人印象深刻，歌曲也很適合片中小女孩唱唱跳跳。

朴正民（左）、華莎在《Good Goodbye》中的互動，讓人臉紅心跳。（翻攝自출판사 무제 MUZE YouTube）朴正民（左）、華莎在《Good Goodbye》中的互動，讓人臉紅心跳。（翻攝自출판사 무제 MUZE YouTube）

《左撇子女孩》西恩貝克（左起）、導演鄒時擎接受韓星朴正民訪問。（翻攝自출판사 무제 MUZE YouTube）《左撇子女孩》西恩貝克（左起）、導演鄒時擎接受韓星朴正民訪問。（翻攝自출판사 무제 MUZE YouTube）

朴正民（左）、華莎在青龍獎上表演《Good Goodbye》，被大讚實在太配了。（翻攝自YouTube）朴正民（左）、華莎在青龍獎上表演《Good Goodbye》，被大讚實在太配了。（翻攝自YouTube）

朴正民透露，雖然是自己的私事，不過在採訪鄒時擎的前一天，他才剛拍攝MAMAMOO的成員華莎的MV，讓鄒時擎相當吃驚，並希望朴正民邀請華莎來到電影院看《左撇子女孩》。其實朴正民拍的MV，正是先前在青龍獎造成轟動的《Good Goodbye》，兩人在青龍獎上曖昧十足的演出，掀起熱烈討論，也助攻華莎成為今年首位獲得Perfect all-kill（PAK）的女SOLO歌手。

