娛樂 最新消息

樂天三本柱恐拆！廉世彬傳續留成唯一人選

〔記者傅茗渝／台北報導〕中職近年掀起韓籍外援啦啦隊話題，樂天桃猿以廉世彬、禹洙漢及河智媛組成的「韓援三本柱」成為焦點。然而隨著新球季逼近，陣容恐走向拆解。有消息指出，在球團調整配置後，明年將僅剩廉世彬續留，昔日三人合體應援的畫面恐成絕響。

樂天三本柱廉世彬（左起）、禹洙漢、河智媛傳僅1人續留。（資料照，記者陳奕全攝）樂天三本柱廉世彬（左起）、禹洙漢、河智媛傳僅1人續留。（資料照，記者陳奕全攝）

廉世彬近來指控遭黃姓韓籍經紀人長期騷擾，使她身心受創到需求助身心科，韓國經紀公司IDEA-H則宣布與廉世彬合約到期，不再續約，並感謝她來台後的努力及適應度，希望未來粉絲繼續支持，如今又傳出將成三柱中唯一留隊者，讓她的一舉一動更受到球迷高度關注。

樂天三本柱恐剩廉世彬獨守。（翻攝自IG）樂天三本柱恐剩廉世彬獨守。（翻攝自IG）

據週刊指出，樂天球團因成本與人力規劃考量，三人中僅保留廉世彬。事實上，禹洙漢、河智媛所屬的台灣「無限夢想」經紀公司負責人今年8月遭刺殺，後續發展充滿不確定性，而11月活動上被問及續留，主持人以「之後會再公告」快速帶過。

中職2026年球季將於3月28日開幕，隔日樂天主場迎戰味全龍，針對傳聞，樂天球團表示合約仍在確認階段，外界消息非正式對外資訊，實際情形將於明年球季開始前公布。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

