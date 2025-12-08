自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

朴寶劍追星林俊傑！AAA開口求簽名：聽你歌長大的

〔記者傅茗渝／台北報導〕今年迎來十週年、首次移師台灣舉辦的「Asia Artist Awards（AAA亞洲明星盛典）」與 ACON 音樂節上週末於在高雄國家體育場連續登場，此次轉播規模與製作規格堪比跨年與金鐘典禮，從紅毯、頒獎到演出，長達八小時的即時字幕翻譯與鏡面處理皆需同步完成，成為觀眾口碑亮點。

朴寶劍參加 AAA 亞洲明星盛典，把握機會追星林俊傑。（三立提供）朴寶劍參加 AAA 亞洲明星盛典，把握機會追星林俊傑。（三立提供）

AAA 卡司陣容豪華、舞台視覺極具震撼，韓流明星雲集，觀眾反應熱烈。然而在眾多表演與聲光之外，男神朴寶劍竟主動追星，向與會的林俊傑索簽名，表示：「平常是聽你的歌長大的，今天第一次見到本人，後台可以要簽名嗎？」林俊傑也大方回應：「好，沒問題，我的榮幸。」

葉舒華擔綱ACON音樂節主持。（三立提供）葉舒華擔綱ACON音樂節主持。（三立提供）

男團CORTIS憑AAA一戰吸粉。（三立提供）男團CORTIS憑AAA一戰吸粉。（三立提供）

新生代以舞台表現驚艷全場，新人男團 CORTIS 憑 AAA 舞台獲得大量關注，帶來充滿速度與力量的演出，韓國資深演員文素利甚至在頒獎時當場告白，引發現場熱烈回應。而 （G）I-DLE 成員 葉舒華 的亮眼舞台魅力亦令台灣觀眾感動不已，留言表示「看到她在台上發光，真的很驕傲」。

文素利領獎時忍不住告白CORTIS。（三立提供）文素利領獎時忍不住告白CORTIS。（三立提供）

《苦盡柑來遇見你》CP朴寶劍、IU合體AAA舞台。（三立提供）《苦盡柑來遇見你》CP朴寶劍、IU合體AAA舞台。（三立提供）

本屆 AAA 在三立都會台播出成績亮眼，F35-49 女性收視達 1.16、累積收視人數超過 124 萬人。AAA 首度在台成功舉辦，由跨國長期場勘與協調溝通所累積的成果，加上三立同步翻譯與呈現，成為台韓娛樂工藝與轉播能量互相交流的里程碑，粉絲直呼是「完美的台韓合作」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中