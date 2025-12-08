朴寶劍追星林俊傑！AAA開口求簽名：聽你歌長大的

〔記者傅茗渝／台北報導〕今年迎來十週年、首次移師台灣舉辦的「Asia Artist Awards（AAA亞洲明星盛典）」與 ACON 音樂節上週末於在高雄國家體育場連續登場，此次轉播規模與製作規格堪比跨年與金鐘典禮，從紅毯、頒獎到演出，長達八小時的即時字幕翻譯與鏡面處理皆需同步完成，成為觀眾口碑亮點。

朴寶劍參加 AAA 亞洲明星盛典，把握機會追星林俊傑。（三立提供）

AAA 卡司陣容豪華、舞台視覺極具震撼，韓流明星雲集，觀眾反應熱烈。然而在眾多表演與聲光之外，男神朴寶劍竟主動追星，向與會的林俊傑索簽名，表示：「平常是聽你的歌長大的，今天第一次見到本人，後台可以要簽名嗎？」林俊傑也大方回應：「好，沒問題，我的榮幸。」

葉舒華擔綱ACON音樂節主持。（三立提供）

男團CORTIS憑AAA一戰吸粉。（三立提供）

新生代以舞台表現驚艷全場，新人男團 CORTIS 憑 AAA 舞台獲得大量關注，帶來充滿速度與力量的演出，韓國資深演員文素利甚至在頒獎時當場告白，引發現場熱烈回應。而 （G）I-DLE 成員 葉舒華 的亮眼舞台魅力亦令台灣觀眾感動不已，留言表示「看到她在台上發光，真的很驕傲」。

文素利領獎時忍不住告白CORTIS。（三立提供）

《苦盡柑來遇見你》CP朴寶劍、IU合體AAA舞台。（三立提供）

本屆 AAA 在三立都會台播出成績亮眼，F35-49 女性收視達 1.16、累積收視人數超過 124 萬人。AAA 首度在台成功舉辦，由跨國長期場勘與協調溝通所累積的成果，加上三立同步翻譯與呈現，成為台韓娛樂工藝與轉播能量互相交流的里程碑，粉絲直呼是「完美的台韓合作」。

