娛樂 電視

王識賢連兩部《角頭》賣破4億！攜「特別演出」亮相麗寶跨年

〔記者傅茗渝／台北報導〕2025年倒數進入最後階段，由三立電視主辦的「2026包你發 麗寶跨年演唱會」正式公布第二波卡司，金曲歌王王識賢、金曲歌后waa魏如萱、師弟許含光，以及人氣新生代團體 SEVENTOEIGHT、ARKis、HUR+ 全數加入，搭配先前揭曉的宇宙人、美秀集團與MARZ23，強大組合涵蓋實力唱將與話題偶像，預計將在跨年夜引爆最華麗的音樂與煙火盛典。

王識賢登麗寶跨年，預告全新舞台表演。（三立提供）王識賢登麗寶跨年，預告全新舞台表演。（三立提供）

魏如萱跨年開唱，還不忘宣傳小巨蛋演出。（三立提供）魏如萱跨年開唱，還不忘宣傳小巨蛋演出。（三立提供）

王識賢今年以《角頭–大橋頭》《角頭–鬥陣誒》累積4億票房佳績，他感性表示：「在演藝圈闖蕩近40年，感謝粉絲們一直都在，即使擁有多年舞台經驗，依然帶著謹慎的心，想帶給大家更多不一樣的演出，所以這次跨年會有別以往的表演，希望能帶給大家耳目一新感受，代表2026將有新的出發，準備更多作品讓粉絲們大飽耳福和眼福，大家敬請期待！」

許含光登麗寶跨年舞台。（三立提供）許含光登麗寶跨年舞台。（三立提供）

waa魏如萱則回想2025最珍惜的瞬間，除了拿下第二座金曲歌后，更是陪著兒子一起搬家、適應小學新生活，她分享：「今年兒子上小學了，我們兩個一起適應搬家，一起適應新環境、新同學、新學校，他像個小小大人一樣，可以和我聊天還有一起去旅行，面對他長大的每一天，我都不想忘記。」她也順勢為明年2月小巨蛋演唱會暖場，笑說：「跨年演出的時長比較短，我會提醒大家我有小巨蛋的演出，歡迎大家來看！希望2026年，世界和平。」

ARKis接下跨年舞台，成員喊難忘去年的緊張刺激。（三立提供）ARKis接下跨年舞台，成員喊難忘去年的緊張刺激。（三立提供）

同師門的許含光也收穫滿滿，自豪分享：「2025最難忘的是我完成從小的夢想，到明治神宮球場的右外野看養樂多燕子的比賽！還有我發行了第三張專輯，謝謝大家的支持！」

HUR+跨年演出，蒙古成員巴倫月盼與家人通話迎新年。（三立提供）HUR+跨年演出，蒙古成員巴倫月盼與家人通話迎新年。（三立提供）

去年以《SCOOL》成團的SEVENTOEIGHT 一路在台韓累積人氣，團員形容這一年充滿第一次與成長，「這一年很累但很值得！2026年 希望我們SEVENTOEIGHT更好、更亮眼，被更多人看到。」ARKis 去年首次登上跨年舞台仍記憶猶新，鄭彫秦形容當時緊張又刺激，「超刺激！當時在台上跟觀眾朋友聊天我直接大詞窮，現在回想還是覺得自己很可愛。」禾雁凱則回憶：「彫秦在跨年的倒數舞台上奔放自己、熱舞的樣子，我到現在還印象非常深刻，只有彫秦才能做出如此大E人的表現。」

SEVENTOEIGHT跨年登場，台韓征戰一年喊累但值得。（三立提供）SEVENTOEIGHT跨年登場，台韓征戰一年喊累但值得。（三立提供）

HUR+ 去年因趕場只能在雪山隧道倒數迎新，今年終於有機會兩場演出連續接力，她們喊話：「不要再在隧道裡面倒數了！」來自蒙古的巴倫月坦言已經8年沒與家人一起跨年，「希望兩場演出之間的空檔，我能有時間跟家人通個電話，不過就算沒有也沒關係，因為 HUR+ 也是我的家，和成員們在一起的時候，我會覺得自己不是一個人，心裡很幸福。」

