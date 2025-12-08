AAA四面台非沿用TWICE！韓國總製作人喊告不實謠言

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國AAA娛樂盛事、ACON音樂節昨天（7日）在高雄世運主場館正式畫下句點，日前一度傳出「四面台」是沿用TWICE演唱會，事後AAA總製作人在Threads上發公告澄清，否認沿用舞台，對於不實資訊，揚言採取法律行動。

AAA總製作人文元植曬出從一無所有，到搭起四面台的照片。（翻攝自文元植IG）

TWICE在今年11月22日、23日在高雄世運主場館舉行演唱會，恰好此次巡演是以「四面台」形式演出，360度都能看得一清二楚。相隔兩個禮拜的AAA頒獎典禮也是以四面臺進行，卻被傳出是「沿用」TWICE舞台，似乎讓總製作人文元植（音譯）感到不滿，在Threads發出「NOTICE」澄清，曬出從0搭建舞台的照片，強調並非「沿用」。

AAA十週年來台，過程一波三折，原本在桃園棒球場舉辦，後續更改地點為高雄世運主場館。難得移師海外盛大舉辦，結果售票前大肆宣傳，事後卻婉拒台灣本地媒體入內採訪，活動在台灣舉行卻只能翻攝韓媒照片做報導，著實令人遺憾。

上週六日盛大舉行，沒想到事前規定只能攜帶500ml的水進場，引發爭議，接著在表演當天，粉絲「大遷徙」未遵守秩序，導致紅毯數度中斷，場面一度尷尬 。而現場似乎並未準備好口譯人力，只能由口譯Qma老師一人擔任中文、英文、韓文及日文翻譯工作，結果卻出現佐藤健紅毯上不知所措、傻傻分不清楚的狀況。

文元植在AAA結束後，感謝高雄市民的照顧。（翻攝自Threads）

當然藝人表現亮眼，絕對是此次AAA的重點，IU拿獎無數，殉麗煙火照亮整個天空，宛如加冕儀式；朴寶劍與IU、惠利及金裕貞等「螢幕女友」相會，貼心溫暖的各種舉動融化台灣粉絲的心。在台灣出生長大的趙雨凡JAMES帶著CORTIS首度返台表演，一首《GO!》嗨翻全場，全場萬名粉絲都一起大喊「吳麗萍」，氣氛好的不得了，Threads更是被大洗版。

幕後工作團隊也是一大功臣，導播表現被讚到爆。網傳這次導播團隊是台灣資深導播小餅老師率領的。不過據悉根本不是小餅老師的團隊，網路上消息為誤傳，導播、攝影團隊皆來自韓國，不過硬體設備大多來自台灣，包括音響、燈光、樂器等等，台灣團隊表現十分優異，證明台灣也擁有被世界看見的國際級水準。

