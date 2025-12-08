MIRROR舞者阿MO癱瘓3年 能自駕輪椅外出感受世界

阿MO（圖左）癱瘓至今逾3年仍在接受漫長治療，雙親細心呵護照顧（圖右）。（香港星島日報）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港男團MIRROR舞者「阿MO」李啟言2022年7月28日在演唱會上被舞台大螢幕砸中，造成頸椎第4節爆裂，癱瘓至今逾3年仍在接受漫長治療。

阿MO父親、牧師李盛林透過代禱信分享醫療進展，日前發出第171封代禱信以「如何渡過這些歲月」為題，形容阿MO情況漸漸有改善，更可以在照顧及陪伴下，暫時離開醫院到商場。

李盛林在信中形容：「儘管每日依舊穿梭於病房與治療室之間，隨著身體的狀況漸漸有點改善，阿MO已能在旁人的陪伴與協助下，每週2次自主駕駛電動輪椅，緩緩行過醫院的長廊與庭園。」他說，這對常人而言或許輕而易舉的動作，但對阿MO卻是點滴積累的勇氣與練習成果。

目前阿MO大約每月1次會跨出醫院，前往不遠處商場，讓喧囂的市聲、流動的人群，輕輕接住他睽違3年多的目光，李盛林說：「那不只是散心，更是兒子與世界一次次溫柔而堅定的重逢。」

