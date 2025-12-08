自由電子報
娛樂 音樂

林書豪自爆未加入「F5」合唱原因 周杰倫傻眼重提大巨蛋「災難現場」戳他

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天主唱阿信聯手好友「周董」周杰倫，以及言承旭、吳建豪、周渝民合唱的新歌《恆星不忘Forever Forever》，MV上架不到48小時，在YouTube的點擊就突破1千萬次，目前更繼續攀升到近1500萬次，歌曲討論度高，已退役的籃球明星林書豪也大讚好聽。

阿信（右起）、言承旭、周杰倫、吳建豪、周渝民合唱的新歌MV，點擊已達1500萬次。（相信音樂提供）阿信（右起）、言承旭、周杰倫、吳建豪、周渝民合唱的新歌MV，點擊已達1500萬次。（相信音樂提供）

林書豪在社群分享《恆星不忘Forever Forever》MV並開玩笑談到：「粉絲一直不停的在問我，所以我簡單說明一下。我最近比較忙，所以雖然他們要我一起唱這首歌，我真的太忙，下次了兄弟。」林書豪並補充：「可是大家真的趕快去聽和看MV，超棒的一首歌。」他還tag周董和吳建豪的帳號，因為兩位都是他的好朋友，剛好昨天吳建豪在和阿信直播時有提到，吳媽媽有個美容保養工作室，林書豪會去那裡做臉，讓阿信很意外，沒想到林書豪也會去做臉保養。

林書豪搞笑胡扯未加入「F5」合唱原因。（翻攝自IG）林書豪搞笑胡扯未加入「F5」合唱原因。（翻攝自IG）

看到林書豪自爆沒有加入「F5」合唱的原因，周董超傻眼，忍不住回覆說：「到底你在說什麼，你覺得你上次唱完《晴天》...」，儘管沒把話說出來，但網友一看就知道周董提的是去年12月在大巨蛋開唱時，林書豪在台下被點名唱歌時，唱《晴天》大走音和破音的「災難現場」。吳建豪則笑回林書豪：「沒關係，我們可以來一個REMIX版本。」

