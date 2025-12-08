自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鄭習會農曆年前後登場 名嘴鍾年晃開賭盤

本報獨家掌握，國民黨正全力促成黨主席鄭麗文與中共總書記習近平於農曆年前後進行「鄭習會」。（資料照）本報獨家掌握，國民黨正全力促成黨主席鄭麗文與中共總書記習近平於農曆年前後進行「鄭習會」。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨主席鄭麗文曾表態有意與中共總書記習近平會面，據本報掌握可靠消息，在國民黨2位副主席接連低調赴中交涉後，雙方已達成共識，「鄭習會」鎖定農曆年前後登場，北京方面還提出「堅決反對賴清德總統提出的國防特別預算」等「三張門票」作為前提。對此，國民黨嚴正聲明否認。

電視名嘴、綠色和平電台主持人鍾年晃今（8）日上午在臉書發文引述 《自由時報》獨家報導：「國共兩黨已達成共識，只要國民黨取得包括擋軍購、癱瘓國安法案、黨內促統等三張門票，農曆年前後可以舉行鄭習會。」

鍾年晃表示，國民黨當然嚴詞否認，「我們就等著看會不會有鄭習會，我賭有。」

消息指出，北京方面提出高度敏感的「三張門票」做為前提，包括擋下賴清德軍購、即刻阻止「國安法制」立法進程，以及排除對以中國統一作為目標不友善、有害的體制改革與具體行動。

國民黨對此回應，兩位副主席出訪大陸時間，遠早於賴清德總統對華盛頓郵報投書，向美國社會自曝增加四百億美元軍購。報導將兩者荒謬牽扯，意在掩飾賴政府犧牲民生經濟揮霍鉅資軍購的司馬昭之心。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中