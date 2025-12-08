（影音）約翰希稱台灣為國家向中道歉 認惹毛美國

《玩命關頭9》男星約翰希南4年前因提及「台灣會是第一個看到《玩命關頭9》的國家」，震碎中國玻璃心，慘遭小粉紅出征（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕好萊塢男星約翰希南（John Cena）2021年5月因稱台灣為國家，引來中國網友不滿後自拍影片道歉強調「愛中國」，美國前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）為此還向約翰希南喊話：「約翰，你是對的啊，我不懂你為何要向中共低頭，我們必須與台灣站在一起，為了自由！」

約翰希南近日接受美國知名Podcast主持人喬羅根（Joe Rogan）訪問時回憶4年前的這段風波，脫口背後真相，他說，自己當時的道歉不只沒有平息怒火，反而把整艘船弄沉，「甚至連美國也被我惹毛。」



希南強調自己是徹底愛國者，那時要向中國道歉，也等於惹惱美國，他無奈表示：「那時無論我做什麼都不夠，因為每個人都很生氣。」他透露從那事件之後，只要有人要求他在公開場合講中文，他幾乎拒絕，因為自認沒足夠文化視野判斷哪個場合要講什麼話。

對希南來說，令他最痛苦的是美國人的反應，他重申：「我完全理解美國人為什麼對我道歉感到生氣，那是我很糟一步棋。」希南坦言自己反應太快，「最後不但沒補船上的洞，還把整艘船弄沉。」

