曹西平真的封麥？ 最近愛上做麵食

〔記者林南谷／台北報導〕資深藝人曹西平已經好一段時間，常會在臉書分享親自下廚的美味料理，現在，他頭號粉絲、中時網友很習慣今天他又PO了哪道佳餚、明天又有另外一道，曹西平說，每當夜深人靜時獨自一人在廚房做麵食，就讓他很放鬆很自在，也很療癒。

為什麼很療癒呢？曹西平說，當麵食類要蒸好拿出來瞬間，就會超療癒，「說不上來那種感覺，你有做過的人，才會知道那種感覺」，其實曹西平會有這種感覺，因他做什麼事情，都會想著堅持跟努力，加上不斷反覆的練習、再練習，失敗就再重做。

曹西平把下廚反射到他的演藝生涯，他坦言：「就像從事演藝工作一樣的，站上舞台的那一刻，也是花了很久時間練習，才會有機會站上舞台表演，而這絕對不是簡單的事情，因為都是真槍實彈的現場演唱跳舞。」因為認真，讓曹西平「麵食日常」，成為網友粉絲每天必看的日常。

曹西平臉書全文

每當夜深人靜的時候獨自一個人在廚房做麵食類

很放鬆很自在很療癒

就是當麵食類要蒸好的時候拿出來的瞬間

超療癒

說不上來那種感覺你有做過的人

你才會知道那種感覺

做什麼事情都ㄧ樣需要堅持跟努力

不斷反覆的去練習再練習失敗就重做

就像從事演藝工作ㄧ樣的

站上舞台的那一刻也是花了很久時間練習

才會有機會站上舞台表演

絕對不是簡單的事情

也不是說說話就可以帶過去了

因為都是真槍實彈的現場演唱跳舞

這都不是在開玩笑的

我個人覺得嚴格的訓練是非常需要的

包含說話禮貌表演藝術等等都必須學習指導的

因為沒有人跟他們說這樣子的表演是ok的嗎？

這樣子說話是可以的嗎？

（因為以前有新聞局有人在監看）

以前說話不OK是要判歌監的（就是禁止你的演出）

有時候判了好幾個月的歌監（電視也不可以上）

時代進步了說話尺度越來越開放越來越離譜

什麼都可以說？

不經查證的事情也可以拿出來說（散播二手消息）

我是聽人家說？

聽人家說也不要從妳的嘴巴再說第二次

為了賺錢也不要上電視亂說話亂編故事

為了賺通告費這是很糟糕的

誇大不實

很多藝人說的跟真的ㄧ樣

他們有在現場嗎，，？

我可以選擇不說話（沈默）

但是我不要去說謊（造假）

有些人明明有的事情他卻可以裝作沒事

嘴巴裡面還可以說得出來說這是開玩笑的

是節目效果？

節目效果就可以說謊就可以造假是嗎？

太扯了

人心險惡

表面上是在說發生事件的經過實際上就是在傷害人

真的很要不得

難怪電視的收視率越來越低（沒有人要看）

轉來轉去都是這些人在說著同樣的事情

房東我不需要看電視幫我把電視拆下來

謝謝

