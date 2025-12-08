自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

影壇爆性醜聞！ 名導演偷拍私密照還動粗

謝升竑遭控偷拍前女友私密影像，交往期間還出軌動粗。（翻攝謝升竑臉書）謝升竑遭控偷拍前女友私密影像，交往期間還出軌動粗。（翻攝謝升竑臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕國藝會獎助藝術家、獲美國日舞影展協會獎助的紀錄片導演謝升竑，曾因執導華山草原分屍案紀錄片聲名大噪，遭控對同為導演的前女友偷拍私密照、動粗，交往期間更劈腿曾任坎城影展費比西獎評審的影評人。

《鏡週刊》報導，謝升竑前女友因害怕私密影像外流，憤而對謝升竑提出民、刑事告訴，並聲請保護令避免被謝升竑騷擾。

知情人士透露，謝升竑劈腿出軌對象聯繫他的前女友，除坦承2人不軌，還大罵謝升竑是「人渣、垃圾」，更加碼爆料謝升竑曾跟國中朋友發生關係，且疑似在對方未同意的前提下發生性行為。
報導指出，謝升竑遭控對同是導演的前女友偷拍私密照、動粗，因害怕私密影像外流，女方已對升竑提出民、刑事告訴，並將相關對話、錄音檔、影像等證據一併提供給警方，控訴男方觸犯《刑法》妨害性隱私及不實性影像罪，同時也向法院聲請保護令，希望遠離對方騷擾。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆




點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中