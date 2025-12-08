影壇爆性醜聞！ 名導演偷拍私密照還動粗

謝升竑遭控偷拍前女友私密影像，交往期間還出軌動粗。（翻攝謝升竑臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕國藝會獎助藝術家、獲美國日舞影展協會獎助的紀錄片導演謝升竑，曾因執導華山草原分屍案紀錄片聲名大噪，遭控對同為導演的前女友偷拍私密照、動粗，交往期間更劈腿曾任坎城影展費比西獎評審的影評人。

《鏡週刊》報導，謝升竑前女友因害怕私密影像外流，憤而對謝升竑提出民、刑事告訴，並聲請保護令避免被謝升竑騷擾。

知情人士透露，謝升竑劈腿出軌對象聯繫他的前女友，除坦承2人不軌，還大罵謝升竑是「人渣、垃圾」，更加碼爆料謝升竑曾跟國中朋友發生關係，且疑似在對方未同意的前提下發生性行為。

報導指出，謝升竑遭控對同是導演的前女友偷拍私密照、動粗，因害怕私密影像外流，女方已對升竑提出民、刑事告訴，並將相關對話、錄音檔、影像等證據一併提供給警方，控訴男方觸犯《刑法》妨害性隱私及不實性影像罪，同時也向法院聲請保護令，希望遠離對方騷擾。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆











