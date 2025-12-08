自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

TVB男星淪落街頭 發傳單沒人認識

何浩文拍過《賭城群英會》、《荷里活有個大老千》、《一舞傾城》等港劇，在香港娛樂圈小有名氣。（香港星島日報）何浩文拍過《賭城群英會》、《荷里活有個大老千》、《一舞傾城》等港劇，在香港娛樂圈小有名氣。（香港星島日報）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾效力TVB，拍過《賭城群英會》、《荷里活有個大老千》、《一舞傾城》等港劇的39歲港星何浩文，日前為宣傳最新單曲，親自走上街頭發傳單。他曾是香港知名導演王晶的愛將，因接拍多部三級片走紅，如今卻要面對路人冷淡反應，令人不勝唏噓。

何浩文近日在Threads分享影片中可見，他在人來人往的旺角努力向路人派發傳單，《星島日報》報導，想當年他在王晶力捧下，主演過《鴨王》、《喜愛夜蒲》等話題電影，如今竟要在街頭自我宣傳，大部分市民似乎都不認識這位曾是電影男主角，大多數民眾都直接繞道而行，真正停下腳步與他互動的人屈指可數。

與街頭的冷清形成對比的是，何浩文宣傳方式意外在Threads引發熱議，有網友在他宣傳發文底下留言：「會不會同糖妹（他前女友、香港歌手黃山怡）合唱呢？」似乎想重提他與糖妹的舊情。

當年2人交往時，何浩文曾被指借女友造聲勢，但這段戀情只維持3年。面對敏感往事，何浩文並沒迴避，他親自回覆：「難講。」又被酸消費舊愛。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中