TVB男星淪落街頭 發傳單沒人認識

何浩文拍過《賭城群英會》、《荷里活有個大老千》、《一舞傾城》等港劇，在香港娛樂圈小有名氣。

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾效力TVB，拍過《賭城群英會》、《荷里活有個大老千》、《一舞傾城》等港劇的39歲港星何浩文，日前為宣傳最新單曲，親自走上街頭發傳單。他曾是香港知名導演王晶的愛將，因接拍多部三級片走紅，如今卻要面對路人冷淡反應，令人不勝唏噓。

何浩文近日在Threads分享影片中可見，他在人來人往的旺角努力向路人派發傳單，《星島日報》報導，想當年他在王晶力捧下，主演過《鴨王》、《喜愛夜蒲》等話題電影，如今竟要在街頭自我宣傳，大部分市民似乎都不認識這位曾是電影男主角，大多數民眾都直接繞道而行，真正停下腳步與他互動的人屈指可數。

與街頭的冷清形成對比的是，何浩文宣傳方式意外在Threads引發熱議，有網友在他宣傳發文底下留言：「會不會同糖妹（他前女友、香港歌手黃山怡）合唱呢？」似乎想重提他與糖妹的舊情。

當年2人交往時，何浩文曾被指借女友造聲勢，但這段戀情只維持3年。面對敏感往事，何浩文並沒迴避，他親自回覆：「難講。」又被酸消費舊愛。

