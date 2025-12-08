（新碟快報）全球年度最賣恐怖片《厲陰宅：最終聖事》駭人登場！李奧納多《神鬼交鋒》鐵盒台灣首發

《厲陰宅：最終聖事》是今年全球最賣座恐怖片。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／專題報導〕賣座恐怖片系列「厲陰宅宇宙」最新作品《厲陰宅：最終聖事》，找回片中靈魂人物派屈克威爾森和薇拉法蜜嘉再度飾演舉世聞名的真實超自然現象調查員艾德和羅琳華倫，一同帶來「華倫夫婦」的最後一樁案件，果然上映後刷新系列票房紀錄。現在，影迷也可以珍藏這「最終聖事」，把藍光BD和4K UHD帶回家。

《厲陰宅：最終聖事》為《厲陰宅》正傳系列第4集，故事根據真實事件改編，挑戰美國史上最惡名昭彰的案件之一「史慕爾家族鬧鬼案」，為該系列再增添一部強大又令人毛骨悚然的新作。電影上映後以4.94億美金（約台幣154.57億元）成為今年全球最賣座恐怖片，也是整個「厲陰宅宇宙」最賣座的作品。

米亞湯姆林森（右）在《厲陰宅：最終聖事》飾演華倫夫婦女兒，角色關鍵。（華納兄弟提供）

電影描述史慕爾一家八口住進一間老舊房子後，怪事接二連三地發生，他們因此請來華倫夫婦相助，不料惡靈竟與華倫夫婦早有淵源，早從夫婦執業後的第一起案件，就曾和惡靈「打過照面」，連他們的女兒茱蒂也被牽扯進來。新生代演員米亞湯姆林森在片中飾演華倫夫婦之女「茱蒂華倫」，角色相當關鍵，不僅是故事的情感核心，也為華倫夫婦的這段銀幕旅程畫下真正的句點。

《厲陰宅：最終聖事》在台發行各版本影音收藏。（得利影視提供）

《厲陰宅：最終聖事》在台發行包括UHD+BD雙碟限定鐵盒版、UHD+BD雙碟限定版以及藍光BD單碟版，豐富的特別收錄包括「最終聖事：一個時代的終結」、「厲陰宅：製造恐懼」，以及導演花絮「麥可查維斯：信徒」。

除了賣座恐怖片，還有由史蒂芬史匹柏執導、兩大影帝湯姆漢克和李奧納多狄卡皮歐主演的2002經典作品《神鬼交鋒》推出UHD單碟鐵盒版，首次以4K超高畫質呈現！

《神鬼交鋒》在台推出UHD單碟鐵盒版。（得利影視提供）

該片改編自真實故事，節奏緊湊、妙趣橫生、娛樂性十足，李奧納多化身小法蘭克艾班尼爾，一位才華橫溢的年輕騙術大師，在他21歲生日之前，他成功地冒充飛行員、律師、醫生和各種不同領域的身份，遭到一名聯邦調查局探員緊追不捨的追捕他。

《厲陰宅：最終聖事》各版本、《神鬼交鋒》UHD單碟鐵盒版已在台上市。

