娛樂 最新消息

你也收到了嗎？Netflix寄信通知將收購華納 解惑兩大串流「目前沒有任何變化」

〔娛樂頻道／綜合報導〕Netflix於5日正式宣布以827億美金（約台幣2兆5876億8300萬）收購華納兄弟探索（WBD）影視與串流事業，台灣用戶也於今（8）日凌晨收到來自Netflix的信件，除表示目前仍未有變化，更告知用戶，在這筆交易完成之前，還有更多步驟需要完成，「包括獲得監管機構和股東的批准」。

Netflix（右）宣布收購華納兄弟。（翻攝自X）Netflix（右）宣布收購華納兄弟。（翻攝自X）

該收購案引發美國影視界及政壇大震盪，包括導演、編劇等工會，以及各黨派都發聲表達憂慮，產業觀察者也憂心此案將改寫好萊塢競爭版圖。Netflix則在寄給用戶的信件中提到，Netflix將收購華納兄弟，包括其電影和電視工作室、HBO Max和HBO，「這將使我們領先的娛樂服務與華納兄弟的標誌性故事相融合」。

提到許多人好奇的將會發生哪些變化，信中直接表示「目前沒有任何變化，兩項串流服務將繼續獨立運作。」更說在交易完成之前還有更多步驟需要完成，包括獲得監管機構和股東的批准。除表示有更多新消息將再聯絡用戶、此期間希望用戶繼續享受現有會員資格方案下的所有服務，更提供了說明中心供用戶參閱。

說明中心中列出以下幾點及解答，以下為問答全文：

1. Netflix 為什麼要收購華納兄弟？

此次收購將我們領先的娛樂服務與華納兄弟融合在一起。 標誌性的故事，將世界上一些最受歡迎的系列作品，如《哈利波特》、《六人行》、《宅男行不行》、《卡薩布蘭卡》（應為《北非諜影》）、《權力遊戲》（應為：《冰與火之歌：權力遊戲》）和 DC 宇宙以及《怪奇物語》、《星期三》、《魷魚遊戲》、《柏捷頓家族：名門韻事》和《KPop 獵魔女團》。

2. Netflix 將從華納兄弟公司收購哪些資產？

此次收購包括華納兄弟 電影和電視工作室、HBO Max 和 HBO。

3. 這對我的會員資格有何影響？

您的會員資格現時沒有任何變化。 該交易尚需取得監管機構和股東的批准。 我們預計將在 12-18 個月內完成交易。 如有更多信息，我們將與您聯絡。

4. 我的月度訂閱方案會有任何變化嗎？

您的現有方案沒有任何改變。 請繼續享受我們提供的各種優質電影、電視節目、遊戲和直播節目，所有這些都包含在您當前的會員資格方案中。

5. 我現在可以在Netflix上存取HBO Max或其他華納兄弟的服務嗎？

不，您應該繼續分別訪問這些服務。

6. 華納兄弟的劇集何時會在Netflix上線？

Netflix目前的內容沒有任何變化。在交易完成之前，Netflix和華納兄弟將保持獨立運作。

7. 如果我已經訂閱了 HBO Max，應該取消嗎？

在交易完成之前，Netflix和華納兄弟將保持獨立運作。

8. 此次收購會改變我的觀影記錄、推薦或個人檔案嗎？

您的Netflix使用體驗不會有任何改變。

9. 華納兄弟還會繼續製作新電影和影集嗎？

是的，華納兄弟將繼續獨立運作。

10. 何處查閲關於此事的官方最新消息

如需了解最新官方信息，請繼續查看此說明中心文章或我們的Netflix新聞專區。

點圖放大header
點圖放大body
