吳建豪遭爆「瘦到脫相」露面了！阿信叮嚀多吃飯 加碼要求「練屁股」

〔記者陳慧玲／台北報導〕吳建豪前陣子在社群發出電梯自拍照，卻因照片看起來雙頰凹陷，被網友形容「瘦到脫相、像老頭一般」，昨（7日）晚他難得加入阿信直播，兩人暢談許多合作事情，阿信還不忘叮嚀他要多吃飯，但吳建豪一個舉動讓阿信也驚呆了。

最近阿信聯手周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民合唱新歌《恆星不忘Forever Forever》，MV上線不到兩天，在YouTube已創下破1000萬次點擊的好成績，又拿下許多排行榜冠軍，因此昨晚阿信特別透過直播，謝謝網友的支持，他還念出幾則留言，有網友開玩笑說MV裡主角們的手勢太多，宛如在賣護手霜，阿信則親自回覆，笑說因為拍MV若沒什麼動作，導演會一再要求重來，如果多些手勢動作，導演很快就會說OK，可以早點下班。

阿信（上）和吳建豪一起直播，還叮嚀他要多吃飯。（翻攝自IG）

直播中也邀請吳建豪加入，阿信也注意到前陣子關於吳建豪「瘦到脫相」的消息，因此提醒他要多吃飯，但吳建豪立刻秀出壯碩的手臂肌肉，強調自己非常健康，超結實的肌肉，讓阿信看了也露出驚訝表情。

阿信（上）看到吳建豪露出壯碩手臂肌肉，露出驚訝表情。（翻攝自IG）

由於阿信將聯手「F3」從12月19日起展開4場「F✦FOREVER恆星之城演唱會」，因此直播中也聊到一些內容，吳建豪透露這次會開四面台，阿信則問他有沒有「練屁股」，主要是阿信認為四面台，當吳建豪跳舞時，另一邊的歌迷只能看到他的背面及屁股，因此一再詢問他有沒有好好「練屁股」，吳建豪則提到，近期曾為演唱會加強練習舞蹈等內容，有時從早上十點練到晚上六點，希望演唱會上呈現最好的成果。

