自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

《動物方城市2》全球票房破9.15億美金！榮登好萊塢電影年度國際票房冠軍

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼賣座動畫續作《動物方城市2》在北美橫掃感恩節檔期票房後，上週末（12月5至7日）以4300萬美金（約台幣13.45億元）退居票房亞軍，北美累積票房已達2.206億美金（約台幣69.02億元）。國際票房（北美以外的海外市場）則再添2.19億美金（約台幣68.52億元），累積高達6.95億美金（約台幣217.46億元），登上今年好萊塢電影國際票房冠軍。

該片全球票房目前已高達9.158億美金（約台幣286.55億元），突破10億美金（約台幣312.9億元）已毫無懸念，而好萊塢電影今年目前只有同樣為迪士尼發行的真人版《星際寶貝》突破此關卡。

《動物方城市2》全球票房即將衝破10億美金大關。（翻攝自YouTube）《動物方城市2》全球票房即將衝破10億美金大關。（翻攝自YouTube）

此外，《動物方城市2》的國際票房最大票倉仍是中國，目前累積票房已高達4.3億美金（約台幣134.54億元），成為當地影史票房第二高的好萊塢電影，僅次《復仇者聯盟：終局之戰》。日本上週末上映，也開出優異的1230萬美金（約台幣3.84億元），成為日本影史第二高的好萊塢動畫開片，僅次於迪士尼自家的《冰雪奇緣2》。

《動物方城市2》全台持續熱映中，上週末蟬聯全台雙週票房冠軍，粗估全台票房已達台幣3.2億元，詳細票房數字將於下午揭曉。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中