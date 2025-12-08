《動物方城市2》全球票房破9.15億美金！榮登好萊塢電影年度國際票房冠軍

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼賣座動畫續作《動物方城市2》在北美橫掃感恩節檔期票房後，上週末（12月5至7日）以4300萬美金（約台幣13.45億元）退居票房亞軍，北美累積票房已達2.206億美金（約台幣69.02億元）。國際票房（北美以外的海外市場）則再添2.19億美金（約台幣68.52億元），累積高達6.95億美金（約台幣217.46億元），登上今年好萊塢電影國際票房冠軍。

該片全球票房目前已高達9.158億美金（約台幣286.55億元），突破10億美金（約台幣312.9億元）已毫無懸念，而好萊塢電影今年目前只有同樣為迪士尼發行的真人版《星際寶貝》突破此關卡。

《動物方城市2》全球票房即將衝破10億美金大關。（翻攝自YouTube）

此外，《動物方城市2》的國際票房最大票倉仍是中國，目前累積票房已高達4.3億美金（約台幣134.54億元），成為當地影史票房第二高的好萊塢電影，僅次《復仇者聯盟：終局之戰》。日本上週末上映，也開出優異的1230萬美金（約台幣3.84億元），成為日本影史第二高的好萊塢動畫開片，僅次於迪士尼自家的《冰雪奇緣2》。

《動物方城市2》全台持續熱映中，上週末蟬聯全台雙週票房冠軍，粗估全台票房已達台幣3.2億元，詳細票房數字將於下午揭曉。

