劉品言重逢初戀吐實「後悔分手」 連晨翔聽真心話心碎轉身

連晨翔（左起）在《舊金山美容院》曾暗地阻擾劉品言與張耀仁交往。（TVBS提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕連晨翔在TVBS影集《舊金山美容院》暗戀青梅竹馬劉品言，遲遲不敢開口告白，近來則因劉品言的初戀情人回歸，為兩人原本曖昧不明的關係，增添更多未知的變數。

孫淑媚（左）在《舊金山美容院》飾演電視製作人，前往連晨翔（右）的早餐店採訪。（TVBS提供）

劉品言劇中的大學初戀男友張耀仁10年後回歸，讓連晨翔感到前所未有的不安。最讓人心碎的一刻，是意外聽到劉品言向張耀仁吐露後悔當初分手，甚至當眾告白：「我們沒有完成的愛情，可以繼續嗎？」這句話像一記悶棍，連晨翔選擇默默轉身離開，也讓觀眾替他揪心得喘不過氣。

孫淑媚在《舊金山美容院》飾演電視節目製作人「汪君」，對連晨翔有好感。（TVBS提供）

張耀仁（左）在《舊金山美容院》因要出國而與劉品言分手。（TVBS提供）

另一方面，重新出發的連晨翔遇見賞識自己的電視製作人孫淑媚。對方不僅提出參加美食競賽節目的機會，更大方稱讚他的才華與魅力，完全不掩飾自己的好感。日前連晨翔接受採訪，透露角色「江之浩」將初吻獻給了孫淑媚的角色「君倪」，他笑說：「江之浩和君倪之間是曖昧或是悸動，大家可以期待一下。」

張耀仁在《舊金山美容院》飾演劉品言大學時期的初戀男友「高柏瀚」。（TVBS提供）

連晨翔（右）在《舊金山美容院》於劉品言（左）陪伴下重新振作，將自家美容院改成早餐店。（TVBS提供）

隨著劇情推向高潮，劇中歌曲也受到熱烈討論。華研國際特別與「全民Party」聯動，《舊金山美容院》原聲帶歌曲也在全民Party同步上線，邀請劇迷追劇之餘，也能透過平台歡唱劇中的主題曲、插曲，全面性沉浸式追劇，感受戲劇的多重魅力。

連晨翔（左）在《舊金山美容院》與劉品言（右）的感情路有不少阻礙。（TVBS提供）

劉品言（左）在《舊金山美容院》陪伴連晨翔（右）面對母親離世的傷痛。（TVBS提供）

劉品言（左）在《舊金山美容院》重逢分手10年的初戀情人張耀仁（右）。（TVBS提供）

《舊金山美容院》每週日晚間8點於TVBS 42頻道、TVBS精采台、CATCHPLAY TV TVBS歡樂台同步播出；晚間10點於愛奇藝國際版APP、Netflix上架，晚間11點中華電信MOD與Hami Video影劇館+同日播出。12月起中視將接續播出。

