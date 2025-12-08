劉詩詩傻眼！年度大獎被白鹿領走 愛奇藝遭罵翻回應了

〔娛樂頻道／綜合報導〕2025年愛奇藝「尖叫之夜」6日晚間於澳門登場，現場眾星雲集，不過在頒發「年度喜愛女性角色」時，卻爆出疑似臨時篡改票選結果，原定頒給劉詩詩的獎項，改由白鹿領取，瞬間引爆劉詩詩的粉絲怒火。

劉詩詩（右二）在《淮水竹亭》飾演的東方淮竹本為第三名，卻突然被擠出榜外。（翻攝自微博）

愛奇藝旗下互動平台「桃豆世界」11月21日揭曉「年度角色評選」榜單時，「年度喜愛女性角色」前三名依序為付一笑（《一笑隨歌》，李沁飾演）、寧繡繡（《生萬物》，楊冪飾演）、東方淮竹（《淮水竹亭》，劉詩詩飾演），沒料到頒獎典禮當天，白鹿卻以《臨江仙》中的「李青月」突然空降為第二名，楊冪被擠到第三名，劉詩詩更是直接跌到榜外。

白鹿突然空降領走獎項。（翻攝自微博）

據悉，由於該榜單採用「付費投票」的機制，粉絲需購買會員或是虛擬道具「助力」角色，因此榜單突然被更改，立刻引起了劉詩詩粉絲的反彈，質疑愛奇藝黑箱作業而發起了投訴。

愛奇藝公布「更正聲明」。（翻攝自微博）

眼見風波越演越烈，愛奇藝於6日深夜發布「更正聲明」，解釋「 因我們的工作疏忽，導致在2025愛奇藝尖叫之夜活動上，公布的桃豆世界2025年度喜愛（電視劇）女性角色和桃豆世界2025年度長青（電視劇）角色信息有誤」，強調仍以11月21日公布的結果為準，並對此事致歉，不過卻完全沒有向藝人以及粉絲提出具體的道歉或補償方案，依舊被罵翻。

