娛樂 電影

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》北美奪冠創影史12月恐怖片記錄！全球猛破1億美金

〔記者許世穎／綜合報導〕改編暢銷電玩的賣座恐怖電影續篇《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》強勢回歸，上週末（12月5至7日）在北美以6300萬美金（約台幣19.71億元）的亮眼開片，打破市場原先3500萬至4000萬美金（約台幣10.95至12.51億元）的保守預估勇奪票房冠軍，更創下北美影史12月恐怖片開片冠軍。

恐怖電影續篇《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》勇奪北美票房冠軍。（UIP提供）恐怖電影續篇《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》勇奪北美票房冠軍。（UIP提供）

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》由首集導演艾瑪塔米回歸執導，電玩原作創作者史考特考森再度擔任編劇，包括喬許哈契森、派珀魯比歐、伊莉莎白萊爾、馬修里拉德等原版人馬全數回歸，以更驚嚇、更可怕的機械玩偶揭開全新篇章。

派珀魯比歐（左起）、喬許哈契森、伊莉莎白萊爾回歸演出《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》。（UIP提供）派珀魯比歐（左起）、喬許哈契森、伊莉莎白萊爾回歸演出《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》。（UIP提供）

該片成本據報3600萬美金（約台幣11.26億元），目前已穩賺不賠，國際市場方面，也同步於76個國家及地區開出4600萬美金（約台幣14.39億元），全球首週票房直接突破1.09億美金（約台幣34.1億元），相當優秀。《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》全台上映中。

