章廣辰捲家族鬥爭 遭冷血母硬推上位...副總寶座藏血雨腥風

〔記者李紹綾／台北報導〕章廣辰在TVBS影集《舊金山美容院》飾演的鄧家老么，在母親的推動下正式踏入權力中樞。

涵冷娜（左）在《舊金山美容院》要求兒子章廣辰（右）與方志友分手，雙方起爭執。（TVBS提供）

章廣辰的角色「鄧惟宇」，一路以沉穩、低調的姿態在家族鬥爭中生存。在母親涵冷娜（原名 許乃涵）一路推波助瀾，為他除去兄姊的阻攔，成功把兒子推上集團副總的位置。章廣辰談起接演這部戲的原因，因劇本及人物的多層次設定深深吸引他：「劇中角色的心路歷程很有趣，有讓人意想不到的反轉。」接著一本正經地開玩笑：「還有需要賺錢！」

請繼續往下閱讀...

涵冷娜在《舊金山美容院》飾演章廣辰的母親「王柔儀」。（TVBS提供）

提到拍攝最難的事，章廣辰認為是與飾演自己母親的涵冷娜對戲，為了展現母子關係的疏遠，沒有特別與對方互動。但真正讓他驚訝的，是得知涵冷娜年紀其實只大他5歲，直喊：「她真的很年輕，原本以為至少大我一輪！」這對「最年輕母子檔」即將因鄧惟宇和江家兄妹間牽扯不清的關係而爆發激烈爭吵，原本的「媽寶男」是否會為了友情與愛情，脫離母親的掌控，令人期待。

章廣辰（左）在《舊金山美容院》事業、感情受挫，方志友（右）貼心安慰。（TVBS提供）

《舊金山美容院》每週日晚間8點於TVBS 42頻道、TVBS精采台、CATCHPLAY TV TVBS歡樂台同步播出；晚間10點於愛奇藝國際版APP、Netflix上架，晚間11點中華電信MOD與Hami Video影劇館+同日播出。12月起中視將接續播出。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法