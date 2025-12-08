日本新星AKASAKI夯！台灣抽票申請爆炸 1200人進場爽聽《Bunny Girl》

〔記者廖俐惠／台北報導〕年僅19歲的日本創作新星AKASAKI昨天（7日）在Legacy Taipei舉行首次亞洲巡演《AKASAKI - 1st ASIA TOUR 「KONNICHIWA」》最終場，吸引滿場1200人朝聖，為這段旅程劃下完美句點。

AKASAKI以遮眼的新髮型回來見台灣歌迷。（大鴻藝術BIG ART提供）

AKASAKI身穿猩紅色西裝外套與條紋長褲站上舞台，歡迎的尖叫聲瞬間爆發。他在舞台上自在搖擺，以《徘徊》與出道曲《弾きこもり》揭開序幕，俐落的台風與細膩的情感演繹，迅速讓全場沉浸於他的節奏與魅力之中。

Z世代怪物級新聲AKASAKI昨天在台開唱，吸引1200人朝聖。（大鴻藝術BIG ART提供）

這是他首次在台舉行專場，上一次是今年4月來台參加KKBOX風雲榜，他昨天在舞台上大喊：「這是我第二次來，真的好想好想大家啊！」AKASAKI在台上激動說道，引來全場熱烈掌聲。他以融合Lo-fi、另類 R&B與J-Pop的獨特風格聞名，而昨夜的曲目更完整展現出他豐富的聲線與情緒層次。從《懐メロを抱えて》、《波まかせ》的溫暖柔和，到《プレデター》、《全身前礼》的強烈爆發力，包含兩首新歌在內，他帶來20多首精選作品，向世界展現出19歲卻已備受矚目的成熟演唱力與舞台存在感。

AKASAKI帶來超過20首歌曲，現場氣氛嗨到不行。（大鴻藝術BIG ART提供）

演唱來到代表作《Bunny Girl》時，全場情緒達到最高峰，前奏響起瞬間歌迷的尖叫彷彿掀起巨浪。AKASAKI以這首創下串流破億紀錄、MV點閱超過7800萬的現象級歌曲，動感地與全場觀眾大聲嗨唱搖擺，而台下回傳的音浪震動舞台，也讓 AKASAKI感動不已。他帶著滿臉笑意說道：「今天真的太棒了！超級好玩！」真摯的感謝再次掀起全場熱烈掌聲。

AKASAKI有Z世代怪物級新聲之稱，年僅19歲，比現場許多觀眾還要小。（大鴻藝術BIG ART提供）

AKASAKI首次台北專場在Legacy Taipei舉行。（大鴻藝術BIG ART提供）

作為亞洲巡演的海外壓軸，台北場對AKASAKI有著特別的意義。他在結尾向歌迷承諾，希望未來能帶著更多新作品再度來台演出。這是他首次在台舉辦個人專場，消息公布後便獲得壓倒性迴響，抽票申請多到超出場地容量數倍。主辦單位因此多次加開票券復活抽選與讓票媒合，就是為了要讓更多歌迷得以進場共襄盛舉。

