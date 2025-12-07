（直擊）町田啓太突襲觀眾席嚇瘋1200人！不認有比臉頰愛心：我會做這個嗎？

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本男神町田啓太今天（7日）登上台北國際會議中心，舉行《KEITA MACHIDA 15th Anniversary EVENT in TAIPEI》，但開場主持人就找不到人，原來町田啓太從觀眾席現身，讓全場1200名粉絲陷入瘋狂。

町田啓太化身白馬王子，大長腿站在舞台上相當吸睛。（LDH愛夢悅提供）

他開場就以台語「打給賀」、「多謝」向大家問好，粉絲大喊「歡迎回來」，町田啓太也回應「我回來了」，現場氣氛溫馨。町田啓太表示，今天有很多活動，如果大家感到很累，請說一下很累。但粉絲怎麼可能覺得累，町田啓太強調「那我也會加油」。

請繼續往下閱讀...

開場的「回顧SHOW」單元，他以投影影像回顧歷年代表作，並依2010至2015、2016至2020、2021至2025三個階段談及拍攝過程與角色印象，與現場超過千名粉絲分享各時期轉折與變化。

第一個階段，他回憶起出道作品，「第一次站在舞台上，非常緊張，演出角色也滿重要，但有很多前輩很貼心關心後輩，很多人推了我一把給我信心力量站上台。還有第一次做了油頭，大家覺得我適合嗎？」粉絲認為很適合，町田啓太笑說「那我現在去做油頭見面好了」，急忙被主持人阻止。

町田啓太互動逗趣。（LDH愛夢悅提供）

第二個階段總共有48個作品，町田啓太直呼有許多《HiGH&LOW》，2019年還出了第一本寫真集，2020年30歲的町田啓太演出《Guilty 這份愛是罪惡嗎？》秋山一角，提到《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》（櫻桃魔法）時獲得全場歡呼聲，町田啓太表示：「這部劇播出時受到台灣觀眾支持，可以在這裡辦見面會的契機應該就是這部作品，我相信這部作品佔了很大的比例，對我來說也是很珍貴的作品。」他感謝有大家的支持，這部劇才能拿到很多獎，「希望有更多拿到獎的機會，就有更多來台灣的機會。」

近5年的第三階段演出的電影《勿說是推理》，藉由該部電影，町田啓太得以第一次來台灣宣傳，他表示：「當時因為主角菅田將暉有其他行程，我來宣傳時好多人，我想說你們是不是其實想看菅田將暉，是不是走錯棚了？後來慢慢覺得原來是喜歡我的作品。」主持人提到，菅田將暉曾經稱讚町田啓太是世界上最美的人，町田啓太看起來不想承認，最後才害羞說「他是有說過沒錯」。

町田啓太與竹內涼真主演的《10DANCE》即將上線，全場粉絲舉手表示有看過預告。他在片中飾演社交舞高手，坦言「我真的很努力了」，希望大家敬請期待。「回顧SHOW」單元結束前，町田啓太有感而發：「算一算大概也快有100個作品，到了50周年再跟大家一起好好算。」

町田啓太比出臉頰愛心，懷疑自己有沒有比過。（LDH愛夢悅提供）

活動第二段是去年度台北場廣受歡迎的「町田問答」，題目包含Netflix《玻璃之心》殺青時間、拍攝時擺出的臉頰愛心動作、去年來台吃過的菠蘿麵包，以及喜歡的蜂蜜拿鐵等。提到臉頰愛心動作時，町田啓太滿臉問號，詢問粉絲：「我有做過這個動作嗎？」所以他決定選擇YA的動作，結果竟是臉頰愛心。町田啓太也順便向粉絲報告：「我昨天吃了臭豆腐，我覺得很好吃！我吃炸的，因為我是第一次嘗試，所以我吃了骰子大小的，一次插三塊，真的很好吃，我還想再吃。」

町田啓太堅持自己在照片中比的手勢是YA。（LDH愛夢悅提供）

不過不管如何，反正町田啓太一定是要接受懲罰的，儘管有粉絲提議懲罰是脫衣服，不過主持人提議町田啓太重現《玻璃之心》中高岡尚的咬PICK、撥頭髮的帥氣動作。不過由於現場沒有PICK，町田啓太咬著奇異筆、做出彈吉他的動作，苦笑說：「以後看到奇異筆就會想到台灣大家的臉龐了。」

町田啓太這張偉大的臉只看2.5小時根本不夠。（LDH愛夢悅提供）

接下來他化身帶貨王，介紹自己的周邊商品，並抽取粉絲問答箱。粉絲詢問：「做了什麼事情會讓你覺得自己是台灣通？」町田啓太回應：「像我吃很多東西，像是臭豆腐，大家有沒有覺得紅綠燈很可愛，這個我也都是知道的喔，畢竟是第三次來台灣了呢，希望吃更多好吃的。」粉絲希望他挑戰蒸的臭豆腐，町田啓太笑說：「臭豆腐是煮的，從20公尺之外就吹過來的感覺，要成為台灣達人我會試試看的，因為好吃我覺得我可以的！這樣會認同我是台灣達人嘛！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法