李千娜悼顏正國、小鬼噴淚！一開口「腿就軟了」

〔記者張釔泠／台北報導〕 李千娜昨晚（6日）在台北國際會議中心舉辦出道18年的首次大型個唱「入戲」，150分鐘的演出帶來30多首曲目，也蘊藏對已逝好友的無限懷念，她獻唱與「小鬼」黃鴻升主演的偶像劇《逃婚100次》插曲《命中注定》、情同哥哥的顏正國自導自演電影《少年吔》片尾曲《莫忘》，唱得情深意重，台下觀眾們都為之動容、頻頻拭淚。

李千娜出道18年首度舉辦大型個唱。（寬宏藝術x環球音樂提供）

演唱會搭配3D沉浸式影像，「舞台變化」呼應「人生轉折」，象徵她從歌手、演員到生活的多重身分流動；而快歌橋段更特別以台灣廟會文化與電子花車美學為靈感，「千娜舞台秀」打破傳統鏡框式舞台，讓觀眾更能融入其中。

請繼續往下閱讀...

李千娜開場以黑色線條裝登場。（寬宏藝術x環球音樂提供）

在舞者們行雲流水的曼妙舞姿中，「入戲」演唱會揭開序幕，她以時尚的黑色線條裝登場，大展穠纖合度的高挑好身材，《我不允許我再愛上你》、《說實話》等一連串動人歌曲後，李千娜直呼：「先休息十分鐘好不好，好緊張喔！ㄧ直站不穩，腿好軟喔⋯。」

李千娜出道18年首度舉辦大型個唱。（寬宏藝術x環球音樂提供）

當紅色窗花打開，映入眼簾的是從女孩到女人的精彩紙雕影像，李千娜換上身大紅色緞面西裝，一曲《查某囡仔》，以她自身故事量身打造，譜出所有北上工作女性的共通心情，她表示自己常常很倔強的想扮演好每個角色，但其實應該要好好放鬆、去享受愛人與被大家愛的感覺；而《你成了我好多個誰》寫的正是千娜身為愛人這個角色，也是戀人間生活化的相處細節；《不敢聽的歌》曾讓她淚灑錄音室，訴說著即使有些緣分錯過了，也有懂得你的人，哭過後陪伴自己走下去。

她謝謝曾經在生活中停留過的人，也謝謝歌迷來「入戲」，希望在某首歌曲、某個片段，讓大家能想起曾經歷過、或現在正在扮演的角色，「只要你們一直在⋯我就會繼續走下去⋯。」很可惜老公黃尚禾和婆婆只能在後台照顧兒子Yellow不能看演唱會，但很謝謝他們，感覺背後有滿滿能量，全家人也都到場，讓她超級激動。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法