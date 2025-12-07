追偶像巧遇李安！男星曝光兩人私下對話：真的太神了

〔記者張釔泠／台北報導〕蔣榮宗昨（6日）晚在台北表演藝術中心參加國際電影音樂大師 Alexandre Desplat（亞歷山大．戴斯培）《從巴黎到好萊塢》音樂會，沒想到竟在偶像的演出現場，第一次遇見「華人之光」李安導演本人，他興奮回憶：「Alexandre 一直是我崇拜的大師，特別喜歡他為李安導演創作的《色戒》配樂，沒想到在大師的音樂會裡，居然會遇到導演本人，真的太驚喜！」

蔣榮宗巧遇到李安。（ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）

這次相見也像電影般巧合，蔣榮宗透露，李安導演昨晚心情極佳，主動分享自己也超期待Desplat親自指揮《色戒》片段，「導演跟我說：『這次大師會親自指揮《色戒》的配樂，我等一下要仔細聽！』聽到那句話我起雞皮疙瘩，真的太神了！」

蔣榮宗巧遇到李安。（ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）

其實蔣榮宗與李安的緣分，早在2022年就悄悄開始。當年文化總會與台視邀請他擔任「總統文化獎李安導演紀錄片」的配樂家，他用了短短兩週就完成全部作曲、編曲、錄音與混音，並跨越三大洲、四個城市連線合作。蔣榮宗說：「那時每天都在重溫李安導演的作品，很怕做不好會在偶像面前丟臉。」最後成果不但獲得文化總會與台視團隊高度肯定，也替他打開更多國際合作的機會。

而昨天與李安聊天時，蔣榮宗也鼓起勇氣提到金馬獎紅毯的音樂：「我有跟導演說，金馬獎的紅毯星光大道、上台頒獎等的行進配樂都是我寫的，他笑著點頭，感覺有默默記住，真的好開心！」

蔣榮宗打造金馬獎紅毯等配樂。（ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）

雖然年底行程滿檔，但蔣榮宗完全停不下來！他透露自己的耶誕假期「依然在工作中度過」，目前正同時為富邦美術館製作《步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德》展覽音樂，也在籌備 2026 台灣燈會與台南國家美術館的沉浸式展覽音樂。他笑說：「聖誕節排滿工作，但能為這些藝術與文化項目創作，我覺得很幸福。」

