娛樂 最新消息

「法拉利姐」收入回春！靠直播賞星一晚賺5萬

張婷婷與薔薔合體現身《決戰性感之巔》掀現場騷動。（記者傅茗渝攝）張婷婷與薔薔合體現身《決戰性感之巔》掀現場騷動。（記者傅茗渝攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「薔薔」林嘉凌今（7）日與網紅「法拉利姐」張婷婷火辣同台，亮相《決戰性感之巔》活動，兩位話題女神站上一個舞台瞬間引爆圍觀。薔薔一身蕾絲馬甲大開深V，半邊蜜桃臀若隱若現，性感張力強到讓現場觀眾喘不過氣；張婷婷早前喊「我很有信心，我是漂亮的婷婷直播女王耶！」，今以直播女王之姿迎戰，場面火藥味十足。

張婷婷受訪談到對薔薔的第一印象，直率笑說：「我是看她為狗狗飆罵鄰居的影片才認識她，覺得她個性大剌剌，很對味。」薔薔則透露當年因「法拉利被刮」新聞就注意到她，甚至曾為拍照掏100元請她合作，張婷婷忍不住在旁糾正：「現在漲價了啦！拍照要200塊。」兩人一來一往，火花十足。

張婷婷靠直播賞星重建收入，中秋一晚進帳5萬元。（翻攝自IG）張婷婷靠直播賞星重建收入，中秋一晚進帳5萬元。（翻攝自IG）

張婷婷過去爆收入銳減，戶頭一度歸零，不過她表示目前直播打賞收入穩定，中秋連假靠「有大咖打賞」一晚進帳超過5萬。她在薔薔Podcast《薔栗膠》中自爆曾因深夜被媽媽趕出家門緊急三重找房，最終搬到萬里合租，月租只要8500元還附車位，直言三重租房太貴了，房小沒廁所還要9000元，東西太多沒地方放，才會選擇和朋友合租，落腳萬里。

