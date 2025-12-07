AAA神秘主持人曝光！四語切換被推爆 13年資歷合作名單超狂

〔記者傅茗渝／台北報導〕《AAA亞洲明星盛典》昨（6日）晚間在高雄世運主場館盛大落幕，眾多韓星輪番踏上紅毯、掀動粉絲尖叫。不過除了星光外，「有聲音卻不見身影」的主持人也意外竄升討論焦點，她就是能以中、英、韓、日四語流暢切換的混血主持人Qma馬佑熙。

Qma馬佑熙在AAA紅毯以中英韓日四語控場。（翻攝自IG）

今年典禮沿用新模式，紅毯主持不站台前，而是在後台以螢幕遠端掌控場面，專責引導動線、介紹嘉賓，把所有鏡頭聚焦在明星身上。然而少了鏡頭加持，控場難度反而更高，Qma當天全程以穩定台風應對，不僅用韓文與藝人互動、協助拍攝節奏，轉頭便改以中文補充資訊，必要時更能切換英、日文輔助，專注度與臨場反應令人驚艷。

請繼續往下閱讀...

直播畫面曝光後，網友湧入留言盛讚：「四語切換太強了！」、「台風穩得像大型典禮主持」、「聽得出情緒跟引導力」、「原來她是很多韓星活動的翻譯老師！」也有人提到她面對佐藤健時略顯緊張，仍不減整體好評。

Qma翻譯資歷橫跨記者會、粉絲見面會與大型典禮。（翻攝自IG）

Qma早已是韓流活動現場的老班底，2012年因朋友介紹接下觀光局拍攝翻譯工作，合作第一位韓星就是曹政奭，爾後正式步入韓流翻譯圈，2016年第51屆金鐘獎替金鍾國擔任貼身口譯時，以清新外貌與穩健表現爆紅，被封「台灣最美翻譯」。多年來她合作過的藝人名單星光熠熠，包括孔劉、李棟旭、BTS、IU、SEVENTEEN、MAMAMOO、Running Man主持群、少女時代潤娥、EXO燦烈等，實力備受業界肯定。

Qma過往合作韓藝人無數，曾為池昌旭翻譯。（翻攝自IG）

值得一提的是，她不只翻譯表現亮眼，也跨足演員領域，參演《華燈初上》、《何百芮的地獄毒白》與電影《BIG》，舞台與鏡頭前後皆能游刃有餘。此次AAA高雄典禮，她再次用聲音成為觀眾與韓星的橋樑。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法