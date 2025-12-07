自由電子報
娛樂 最新消息

0050全清空！男星擲出九個聖杯 獲艋舺青山王承諾：吾挺你

〔記者張釔泠／台北報導〕最靠杯音樂節—《信徒文化季》慶贊艋舺青山王12／9在剝皮寮歷史街區熱鬧登場，為今年艋舺青山王祭揭開第一日暗訪序幕，有別於過往廟會拚場的陣勢，由柯大堡領銜祭出7組女力創作人，以柔輔剛，跨世代女力音樂人輪番上陣，也呼應供奉於青山宮的兩位青山夫人（顯慶妃與慶安妃），帶來最燃的Female Power！

《信徒文化季》將於12／9在剝皮寮歷史街區熱鬧登場。（信徒文化季提供）《信徒文化季》將於12／9在剝皮寮歷史街區熱鬧登場。（信徒文化季提供）

本次演出卡司陣容包括——原子邦妮 Astro Bunny、卜星慧、Pia 吳蓓雅、范宸菲、桃子A1J＋滴燙Ｄiiton、李昀陵、鳳鳴齋／法比以及活動發起人的柯大堡，從療癒系、民謠、嘻哈到女子搖滾全面開唱，每組演出人員皆由青山王聖筊同意，用音樂獻禮，也向城市信仰文化致敬。

柯大堡清空存款舉辦《信徒文化季》。（信徒文化季提供）柯大堡清空存款舉辦《信徒文化季》。（信徒文化季提供）

柯大堡因緣分牽引籌辦舞台演出，途中充滿考驗，11月原先的贊助與資源突然遭遇變故，計畫幾乎全數歸零，但當柯大堡回宮稟告取消時，第一杯就蓋，問是否要繼續舉辦，獲得連三聖杯，再問開銷是否要自己扛，又是連三聖杯，最後三聖杯則是青山王應允「吾挺你」。

柯大堡清空存款舉辦《信徒文化季》。（信徒文化季提供）柯大堡清空存款舉辦《信徒文化季》。（信徒文化季提供）

九個聖杯拍在心上，柯大堡笑著說：「好啦！祢如果都這麼說了，我就清空所有存款、0050賣到穿空，相信祢所有安排！」斥資百萬舉舉辦《信徒文化季》慶贊艋舺青山王，或許沒有豪華舞台，卻有真心、香火與神明默默相挺的勇氣。

繼首屆《信徒文化季》以民間信仰為底，以流行音樂為媒介，在眾神庇佑下成功突圍文化圈，成為信仰 × 音樂 × 行銷的亮眼跨界案例，也再次展現信仰與音樂跨界結合的能量。詳情可鎖定信徒文化季臉書粉絲專頁。

