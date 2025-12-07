朱孝天「除名」F4後現身了 曾自嘲「不過是個二線演員而已」

F4今年曾兩度合體登台掀起回憶殺，但目前朱孝天（右）暫時不會再有同台計畫。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕F4今年兩度在五月天演唱會上擔任嘉賓，勾起《流星花園》粉絲無限回憶，原本粉絲期待言承旭、吳建豪、周渝民、朱孝天再合體展開大型巡演，可惜最後破局，朱孝天確定未在演唱會名單上，轉由五月天阿信與其他「F3」聯手在「F✦FOREVER恆星之城」開唱。

朱孝天除了確定不會參與演唱會，另外阿信聯手好友「周董」周杰倫，以及F4其中三位成員言承旭、吳建豪、周渝民合唱新歌《恆星不忘Forever Forever》MV中，朱孝天也完全「消失」，這兩天網友熱烈討論，朱孝天老婆韓雯雯也心疼他被部分網友惡意抨擊，但朱孝天本人至今沒有針對自己從F4演唱會及新歌中「除名」一事做出回應，但卻在今天於社群「現身」了。

請繼續往下閱讀...

朱孝天沒有針對「消失」於F4多做回應，反而分享做菜片段。（翻攝自IG）

今天朱孝天在社群分享影片，這是他在新節目《100道古代美食》做菜的片段，儘管無法再和F4其他三位夥伴重新登上舞台享受掌聲，但現在的他只希望多些網友關注他的美食節目。過去朱孝天去上蔡康永和小S主持的《康熙來了》，被問到難道不會在意在F4中誰得到的掌聲、尖叫聲比較多？他直言：「我常跟自己講，你不過是個二線演員而已，講得狠一點，你不過是個戲子。」蔡康永說：「你應該是一線耶。」朱孝天說不覺得，他還說：「音樂人名字好虛，如果能平淡過完一輩子其實是一件不錯的事情。」當時就有個念頭，沒打算做一輩子藝人。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法