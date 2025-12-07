「F5」新歌被批油到頭皮發麻 資深媒體人逆風發聲

F4少了朱孝天，攜手阿信、周杰倫推出新曲《恆星不忘》。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕少了朱孝天的F4與五月天阿信、周杰倫合體推出新單曲《恆星不忘 Forever Forever》，MV上線一天累積超過709萬點閱，聲勢亮眼，不過作品公開後評價呈現強烈分歧，有網友直言曲風復古、偏油、不符合現代流行品味，也有人認為此回歸更像是情懷操作，引發爭論。

狄志為認為五人合作並非單純懷舊，而是將青春重新整合與再啟動。（翻攝自臉書）

面對外界質疑，資深媒體人狄志為則持相反看法。他認為，「F3與兩位天王組隊」並非單純炒作，而是把不同世代的音樂能量重新整合。他指出，三位F4成員代表許多人青春記憶，而阿信與周杰倫分別象徵樂團力量與跨世代影響力，五人合作反而像一次升級，而非回頭。

狄志為也提到，新歌由周杰倫負責作曲、阿信填詞，再搭上F4熟悉聲線，整體呈現有新舊交織的感覺。他認為外界若只以「以前的F4」角度檢視，反而看不到作品背後企圖，「青春不是只能回憶，也能以另一種方式被重新啟動」是他對此合作的重點觀察。

至於外界關注的成員缺席問題，狄志為也提到，朱孝天因早前直播疑似洩露計畫內容，最終未列入本次合作，但他認為此舉反倒形成「F3＋阿信＋周杰倫」的重新配置，並不影響整體企劃方向。

