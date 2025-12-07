自由電子報
娛樂 最新消息

張員瑛AAA空檔手搖不離身！品牌曝她喝「這兩款」全糖多冰

張員瑛擔任2025 AAA頒獎典禮主持人，台下空檔被捕捉到手搖飲不離手。（翻攝自IG）張員瑛擔任2025 AAA頒獎典禮主持人，台下空檔被捕捉到手搖飲不離手。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2025 AAA（Asia Artist Awards）首度移師台灣，在高雄世運主場館舉行，IVE成員張員瑛與2PM李俊昊擔任主持人，典禮吸引近40組海內外藝人現身。除了舞台盛況備受矚目外，張員瑛在台下接連品嚐台灣手搖飲，被粉絲捕捉到「一手一杯、輪流飲用」的畫面，引發熱烈討論。

有網友在現場目擊，指出張員瑛在主持空檔趁機喝飲料，不僅一次同時拿著兩杯，還邊喝邊露出滿足表情，甚至到了上台前最後一刻，手中飲料依然不願放下。貼文曝光後，不少粉絲開始猜測她喝的是哪家品牌，論壇上陸續出現「是老賴嗎？」、「不會是西瓜烏龍吧？」等留言，推測聲不斷。

張員瑛AAA台下喝手搖，品牌確認口味為冬瓜檸檬與冬瓜烏龍。（翻攝自threads）張員瑛AAA台下喝手搖，品牌確認口味為冬瓜檸檬與冬瓜烏龍。（翻攝自threads）

對此，台灣連鎖手搖品牌老賴茶棧今（7）日透過社群回應，證實張員瑛當晚喝的正式旗下飲品，分別為「冬瓜檸檬」與「冬瓜烏龍」，且甜度為全糖、多冰，並強調「她是真心喜歡、主動想喝的」。消息公開後，引來不少粉絲跟風想購買同款。

