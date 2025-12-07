自由電子報
娛樂 電視

《大集合》阿翔爬「三本柱」慘摔！女學生逆襲奪球主持群全跪了

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視《綜藝大集合》本週前進雲林麥寮架仔頭玉安宮錄影，製作單位難得來到在地，特別推出全新關卡「我愛三本柱」，要挑戰年輕人的肌耐力與敏捷度。遊戲規則從起點出發，須連續通過三根顏色、粗細皆不同的柱子，最終還得成功爬上第三柱搶下彩球，首位奪球者即為贏家，新鮮玩法一曝光，現場情緒瞬間被點燃。

《綜藝大集合》來到雲林麥寮玉安宮錄影。（民視提供）《綜藝大集合》來到雲林麥寮玉安宮錄影。（民視提供）

主持群阿翔與郭忠祐率先示範，哨聲一響，郭忠祐火力全開，以驚人速度連續通過三柱，輕鬆抓到彩球，毫無懸念拿下示範勝利。然而同為主持人的阿翔卻遇上瓶頸，爬到第二柱就緊抱不放，遲遲不敢往前。眾人加油鼓勵後，他終於鼓起勇氣前進，卻在碰到第三柱的瞬間重心不穩，整個人直直掉落，意外摔落現場驚呼聲四起，成了意外笑點焦點。

《綜藝大集合》新關卡讓阿翔翻船。（民視提供）《綜藝大集合》新關卡讓阿翔翻船。（民視提供）

就在眾人以為此關卡難度頗高時，現場一名麥寮女學生霸氣舉手示意想挑戰，令主持群不禁質疑是否能成功。沒想到她一上場便以迅雷不及掩耳的速度衝向終點，三柱幾乎一氣呵成，瞬間奪下彩球，全場倒吸一口氣，阿翔傻眼直呼不可思議，胡瓜豪氣大方，立刻送上獎金給這位女同學，現場歡聲雷動。

阿翔突破前兩柱卻在第三柱失手重摔。（民視提供）阿翔突破前兩柱卻在第三柱失手重摔。（民視提供）

