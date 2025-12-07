（影）畫面曝光！法國台灣女婿汽旅大玩八爪椅 老婆笑到手機抓不住

吉雷米將汽車旅館「八爪椅」當成健身器材的影片，笑翻不少網友。（本報合成，擷取自吉雷米-一粒米/FB）

〔即時新聞／綜合報導〕法國網紅吉雷米（Remy Gils）來台多年，從一句中文不會的外國人，到推廣台語、深度分享本土文化的創作者，甚至成為「台灣女婿」並取得身分證，早已融入在地生活。近日他與妻子入住汽車旅館時，被房內標配「八爪椅」逗樂，把它當成健身器材，搞笑影片一曝光立即吸引上萬人按讚。

「吉雷米-一粒米」4日在臉書粉專分享影片，表示兩人入住汽車旅館休息，他看到八爪椅立刻靈機一動，在上面做出健身姿勢，讓老婆在旁邊狂笑不止。他也打趣說：「在台灣汽車旅館，我用了這個椅子，老婆超開心！法國旅館沒有這種健身椅子啦！」

請繼續往下閱讀...

吉雷米透露，日前看見老婆整理即將擺攤的工作行程，不禁回想起曾經的「密集擺攤人生」。有時一早在台北收攤，晚上還得趕回高雄，途中累到眼皮罷工，只能立刻轉進汽車旅館補眠。久而久之，老婆還笑說：「我們的生活可真浪漫，一天到晚住汽車旅館。」但實際上隔天凌晨五點又得起床繼續擺攤。

他笑稱，有些汽車旅館房內的椅子造型相當「有故事」，那天看見經典擺設後忍不住做起健身動作，才讓老婆笑到相機都拿不穩。吉雷米感嘆，他們的浪漫不是高級飯店或燭光晚餐，而是半夜搬貨、天亮開車、再一起在汽車旅館大床上三秒睡著。雖然辛苦，但這樣的生活很真實、很可愛，「也很我們」。最後他以台語作結：「骨力食栗，貧惰吞瀾。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法