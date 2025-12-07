自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

文章香港現蹤 親揭氣到放棄發片內幕曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕文章日前趁工作空檔回到香港探視許久未見的親友，並錄製電台節目宣傳，提到歌唱生涯的遺憾，就是沒有在香港市場發行過粵語專輯，覺得有些可惜。

從蔡琴《被遺忘的時光》、王菲《紅豆》、辛曉琪的《領悟》，到近日推出翻唱歐陽菲菲、蔡依林等女聲經典名曲，文章表示，在挑選歌曲時，他都會仔細先研究不同女歌手特色，用年輕時在紐約學過聲樂，又從黑人老師吸收到真假音色，配合不同樂風轉換的技巧，就定位出「音樂文章」的溫暖感性。

文章（右）赴香港錄製電台節目宣傳，與好友卜邦貽相見歡。（香港電台音樂抱抱提供）文章（右）赴香港錄製電台節目宣傳，與好友卜邦貽相見歡。（香港電台音樂抱抱提供）

文章非常欣賞王菲帶酷的空靈唱腔，當年在錄唱《紅豆》時，曾經刻意把原調降兩度音來唱，有朋友跟他說，起初在開車時還聽不出是文章唱的歌，就被這個翻唱版本，聽到非常感動泣不成聲，讓文章非常有成就感。

文章這次接受卜邦貽《音樂抱抱》訪問，透露曾在香港錄過多首粵語歌，錄音期間製作人多次對他咬字發音不滿意，讓他一氣之下決定放棄發片。其實文章在《致青春》專輯中，有收錄了一首粵語歌《詩和遠方》，這次在節目中公開播放，立即有不少聽眾留言反應好聽，發音非常準確。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中