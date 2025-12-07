文章香港現蹤 親揭氣到放棄發片內幕曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕文章日前趁工作空檔回到香港探視許久未見的親友，並錄製電台節目宣傳，提到歌唱生涯的遺憾，就是沒有在香港市場發行過粵語專輯，覺得有些可惜。

從蔡琴《被遺忘的時光》、王菲《紅豆》、辛曉琪的《領悟》，到近日推出翻唱歐陽菲菲、蔡依林等女聲經典名曲，文章表示，在挑選歌曲時，他都會仔細先研究不同女歌手特色，用年輕時在紐約學過聲樂，又從黑人老師吸收到真假音色，配合不同樂風轉換的技巧，就定位出「音樂文章」的溫暖感性。

文章（右）赴香港錄製電台節目宣傳，與好友卜邦貽相見歡。（香港電台音樂抱抱提供）

文章非常欣賞王菲帶酷的空靈唱腔，當年在錄唱《紅豆》時，曾經刻意把原調降兩度音來唱，有朋友跟他說，起初在開車時還聽不出是文章唱的歌，就被這個翻唱版本，聽到非常感動泣不成聲，讓文章非常有成就感。

文章這次接受卜邦貽《音樂抱抱》訪問，透露曾在香港錄過多首粵語歌，錄音期間製作人多次對他咬字發音不滿意，讓他一氣之下決定放棄發片。其實文章在《致青春》專輯中，有收錄了一首粵語歌《詩和遠方》，這次在節目中公開播放，立即有不少聽眾留言反應好聽，發音非常準確。

