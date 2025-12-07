防彈RM鬆口想解散！苦笑避談柾國緋聞：他們會自己開直播

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團「BTS」防彈少年團隊長RM昨天（6日）晚間開直播，卻令粉絲憂心忡忡，RM不但罕見坦言曾想過解散數萬次，還回應那些吵著問柾國緋聞的粉絲，「他們會自己開直播！」難得情緒化的表現引起討論。

防彈少年團好不容易退伍，結果2025年下半年啥都沒幹就過了，RM坦言確實有被這樣問過，苦笑說成員們當然也不想要這樣白白浪費時間，「我有很多想要做的事情，但有些事情不能告訴大家，我們下半年沒有活動是有原因的，但我不能告訴大家，因為我沒有說出來的權利。」他表示，現在的BIGHIT已經不是當初9人的小公司，他現在也只是一間上市公司的員工而罷了。

防彈少年團的RM一臉無奈，雙手一攤稱公司決定的事他無權插手。（翻攝自WEVERSE）

距離上次演唱會已經好幾年，RM表示當然很想要立刻表演，不過大家都知道已經有一段時間了，需要做一些準備，「其他成員我是不清楚，但就我個人而言，我覺得負擔很重。」他無奈透露自己無能為力，最近又開始失眠，還在思考是不是要去拿處方箋。

由於防彈的老么柾國最近傳出與aespa的成員WINTER的緋聞，雖然雙方公司未證實，僅表示沒有立場，而粉絲也強調「我們歐巴才沒有戀愛」，不過仍有部分粉絲在RM的直播間狂刷柾國的名字，甚至有人提到戀情。RM傷心用英文回應：「各位，不要再找其他成員了，你們是來到我的直播間，其他成員有自己的手機，如果他們想要開直播，他們會開的。」

RM有感而發，表示自己意識到無法再代表防彈少年團，自己也只是團體中的一人，且在防彈少年團活動的5年，大概在2017年、2018年為止，還能勉強承擔一些責任，但成員們都已經長大了，有各自的界線、生活以及風格，現在還要由他去反映成員的狀況，或者告訴成員要怎麼做，現在已經不合適了。

「我們組合…可能面臨中斷的狀況，各位或許有聽說，這種情況很多，但我很感謝跟成員們一起走到現在，非常感謝，就像剛剛我們見面拍攝時還是很開心，真的很棒。」RM也表示，曾經想過解散會不會比較好，這個想法出現在腦海中數萬次，但為了讓團體繼續延續下去，成員之間充滿著愛，且對於站在收看直播的大家懷抱著愛與尊重。

他強調，難道就要這樣放棄防彈少年團嗎？但其實現在才要重新開始，又怎麼能說不幹了呢。RM表示，會憑藉著自己熱情、意志以及對人生的執著和愛，繼續奮鬥下去，「很期待明年，真的拜託閉起眼睛，再睜開時明年就來了，12月真的太辛苦了！」

「BTS」防彈少年團世界級的天團，粉絲數龐大，一舉一動都受到相當大的關注，只要一不合粉絲的意，就會引發大規模的圍剿行動，人心惶惶。如同此次RM的直播內容，光是鬆口「解散」一詞，ARMY就分成兩派爭論，一派是怒批RM身為隊長還亂講話，另一派則是轟柾國等人單飛就翅膀硬了，自己傳緋聞就要拉隊長下水，光是粉絲內部就吵得不可開交。

