毛孩離世觸動心底柔軟 姚愛寗用《餘像》自我修復：悲傷轉化為幸福

〔記者李紹綾／台北報導〕姚愛寗以文藝、清新形象深植人心，近年更拓展斜槓技能，將細膩的感受力延伸至鏡頭後方，舉辦第三次個人攝影展《餘像 14.344》。她把生命中經歷的失去與記憶，化作一幅幅充滿情感的影像，邀請觀眾一同探索「存在與消逝之間」的溫柔跨度。

姚愛甯演而優則「攝」，斜槓當攝影師辦第三次個展《餘像 14.344》。（邊走邊聽有限公司提供）

自2014年出道以來，姚愛寗以獨特氣質與具感染力的演技備受矚目，近年持續挑戰多變角色，從早期青春電影的清新形象，到今年在影集《童話故事下集》詮釋堅韌的單親媽媽，每一次演出都展現她細緻的觀察力與強大的情感內化能力，這份深入角色的能力，也成為她攝影創作的重要養分。

過去她曾舉辦兩次個展、出版一本攝影集，展現作為藝術家的底蘊，對她而言，攝影不是遙不可及的藝術形式，而是梳理內心、連結生活的獨特語言，也是她身為演員持續提升感受力的一種練習。

此次攝影個展《餘像 14.344》的概念，源於心理學與視覺科學中的「餘像」現象：光線消逝後，影像仍短暫留存在視覺之中。展覽的核心靈感來自她近半年經歷的生命課題，陪伴近15年的毛小孩「小兔」離世，以及回想起大學畢業時，面對外婆逝去所承受的巨大失落。

姚愛寗感性透露，今年小兔離開後，這些「消逝」讓她一度難以適應生活中的空蕩，她沒有選擇逃避，而是透過攝影反覆整理腦中不斷迴盪的記憶片段。她將難以言喻的悲傷與思念，透過鏡頭與文字深入「內化」，最終把那份「難受」昇華為一種「幸福」的回憶，體悟到能與重要的生命相遇，是值得慶幸的事。

姚愛寗與小兔作品合影。（邊走邊聽有限公司提供）

她將記憶比喻為煙火，強調其消逝後仍留下美好：「比起逝去時的悲傷，那些畫面，以豐富我們生命的姿態再度湧現。」她的作品正是為了記錄這些介於熱烈生命與溫柔消融之間的「跨度」。

《餘像 14.344》不僅是一場攝影展，更是姚愛寗藉由創作與時間進行的深刻對話。她將自己對生命、時間、消逝與記憶的整理，真誠與大眾分享。除了展出作品外，兩週展期內也將舉辦現場導覽，更邀請攝影師暨視覺藝術家謝昕妮 Sydney Sie、以覺學品牌主理人連紫伊進行兩場跨界對談，期待以不同身份與觀眾交流。

姚愛寗攝影個展《餘像 14.344》展期為12月6日至19日，週一至週日早上11點到晚上7點，展出地點為「以覺學 INTZUITION」台北市中山區遼寧街19巷23號B1展間。

