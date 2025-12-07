自由電子報
娛樂 最新消息

55歲吉董宣布喜訊！半工半讀躲棉被偷哭 收到「這個」開啟生命轉捩點

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲樂團「董事長」主唱吉董以個人名義「吳永吉Kiat Táng」，半自傳方式用音樂抒寫人生經歷，將於12月10日發行首張個人台語創作專輯《褪褲lān的兄弟》，吳永吉表示：「我今年55+，要出個人第一張專輯，寫礦工爸爸的一生、寫瑞芳街上的生活，海邊的囡仔永遠都是海邊的囡仔。」

董事長樂團主唱吳永吉Kiat Táng發行首張個人台語專輯。（獨一無二提供）董事長樂團主唱吳永吉Kiat Táng發行首張個人台語專輯。（獨一無二提供）

吳永吉說，從小住在瑞芳海邊，爸爸是宜蘭人，當兵前知道建基煤礦缺工，就一個人跑來應徵礦工，媽媽是瑞芳深澳在地人，家裡的兄弟姐妹都是靠海維生。吳永吉國中畢業考到瑞芳高工的礦冶科，覺得爸爸當礦工已經夠苦了，認為做工的都很容易弄髒，就跑去基隆世紀蛋糕當麵包學徒，一做就是兩年。不甘心人生就這樣了，用存的第一筆學費跑去考南強影視科，由於不會樂器只能清唱，考術科只有59分。

半工半讀的他，沒錢也沒有時間學吉他，知道家裡狀況也不好，一個人在外面過生活，常常躲在棉被裡偷哭。他笑說：「南強讀了一學期，常常遲到早退，我沒有學到什麼，只有國語變得比較好一點，跟媽媽商量家裡經濟比較好後，我搬回去家裡住，讀基隆培德的影視科，不需要再打工。」

吳永吉與爸爸合照。（獨一無二提供）吳永吉與爸爸合照。（獨一無二提供）

他的生命轉捩點始於跟二哥借一把木吉他開始。他形容當下拿到木吉的他根本如魚得水，不斷瘋狂練習、瘋狂寫歌，「我怎麼才會幾個和弦就可以寫那麼多歌⋯我想走音樂這條路，這裡有我的優勢，麵包店裡面我只是個平庸的師傅⋯」

董事長樂團主唱吳永吉Kiat Táng發行首張個人台語專輯。（獨一無二提供）董事長樂團主唱吳永吉Kiat Táng發行首張個人台語專輯。（獨一無二提供）

專輯首支單曲《礦工兄弟》邀請金曲獎最佳作詞人武雄合作，由於武雄也是礦工之子（新店安坑和美煤礦），當時因為老爸染上礦工職業病，一直咳嗽，所以沒有做多久就改行了。吳永吉表示：「武雄老師知道我想做一張以礦工為概念的專輯後，就馬上寫了這首詞，礦工之子都好像心有靈犀，知道我在想什麼⋯我一字未改的馬上譜好曲，礦工兄弟由礦工子弟來一起合作完成，也謝謝周朝南大哥提供的影片，讓我把猴硐瑞三煤礦的實景聲音放在音樂的一開始。」

雙主打歌曲《礦工兄弟》與《工寮》12月8日起分別在POP Radio聯播網與寶島聯播網首播。

