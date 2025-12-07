自由電子報
娛樂 電視

陳又榕硬闖Podcast殺出血路 遭批評崩潰...主持壓力全說了

〔記者李紹綾／台北報導〕八點檔演員、人氣網紅「波波蓁」陳又榕近年積極開創斜槓人生，除了深耕戲劇與健身領域，更與相識十多年的閨密、美妝生活風格YouTuber黃小米共同主持Podcast節目《小週末開Pod》。節目上線至今不到30集，不僅單集收聽數突破20萬大關，頻道追蹤數也將破萬，成績亮眼，然而陳又榕在光鮮亮麗的成績背後，卻坦言面對「主持人」這個新角色時，承受了巨大的挑戰與壓力。

陳又榕（左）、黃小米（右）在錄音室默契十足，展現十多年閨密合作的自然與真誠。（陳又榕、黃小米提供）陳又榕（左）、黃小米（右）在錄音室默契十足，展現十多年閨密合作的自然與真誠。（陳又榕、黃小米提供）

《小週末開Pod》是一檔專為25到45歲女性打造的陪伴式Podcast節目，兩位主持人以「十幾年的真實閨密關係」為基底，真誠分享自我探索、情緒整理與女性成長等核心主題。

陳又榕透露，自己本身就是Podcast重度使用者，經常從深度對談中獲得力量，因此心中期許自己有朝一日也能成為一位能帶給別人力量、收放自如的主持人。她認為「年紀不小了，現在不做以後會越來越膽小」，於是一下定決心就開始行動。

陳又榕（左）、黃小米（右）主持的《小週末開Pod》上線不到30集就創下亮眼成績，吸引大量女性聽眾追蹤。（陳又榕、黃小米提供）陳又榕（左）、黃小米（右）主持的《小週末開Pod》上線不到30集就創下亮眼成績，吸引大量女性聽眾追蹤。（陳又榕、黃小米提供）

陳又榕首先找來十幾年前一同以部落客身份出道的超級好友黃小米壯膽。儘管黃小米原本因行程繁忙且帶點「社恐」而有所猶豫，但陳又榕「先斬後奏」，一口氣買齊所有器材到黃小米面前，這份決心也讓黃小米決定突破舒適圈，兩人攜手開啟了這段挑戰。

從演員跨界到主持人，陳又榕認為兩者是「完全不一樣的挑戰，對我來說都很不容易」。主持是她從來沒有挑戰過的角色，來賓才是節目中的主角，她覺得要想著如何讓今天這位來賓表現出最大的特色，或是讓人透過她的主持、訪問，更了解他、甚至挖掘出他平時比較不被認識的那一面，是很有挑戰的。

陳又榕（後）、黃小米（前）主持《小週末開Pod》，以「十幾年的真實閨密關係」為基底，真誠分享自我探索、情緒整理與女性成長等核心主題。（陳又榕、黃小米提供）陳又榕（後）、黃小米（前）主持《小週末開Pod》，以「十幾年的真實閨密關係」為基底，真誠分享自我探索、情緒整理與女性成長等核心主題。（陳又榕、黃小米提供）

面對不熟悉的領域，陳又榕坦承曾遭遇挫折，她心有戚戚地說：「我們也被批評過，說真的滿自責的，沒有把來賓訪問好的壓力真的很大。」 但她也強調當初並非沒想過這份工作會如此困難，經過調適後，她期許自己能在主持工作中學習更多、找到擅長的地方，並從中獲得成就感。

陳又榕平時熱愛運動，現在投入錄製《小週末開Pod》。（陳又榕、黃小米提供）陳又榕平時熱愛運動，現在投入錄製《小週末開Pod》。（陳又榕、黃小米提供）

儘管初期投入了近10萬元的器材費用，且目前單集製作成本約為2萬元，節目尚未回收，但《小週末開Pod》卻以驚人的速度獲得聽眾喜愛。節目上線不到30集，即創下單集突破20萬收聽、頻道追蹤即將破萬的佳績，成功成為許多女性聽眾「每週固定等待的心理補給」。

兩位主持人希望透過節目，用最貼近生活的方式，陪伴女性度過生活裡那些需要深呼吸的時刻，並讓聽眾在輕鬆的對話中，找到共鳴與「重新喜歡自己的力量」。節目的Slogan「每週陪伴你們的好閨密回來啦」，也預告著這對閨密組合將持續帶給粉絲更多真誠又暖心的陪伴。

