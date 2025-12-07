自由電子報
娛樂 最新消息

于朦朧效應延燒！天娛爆「死契風暴」 藝人掀起集體脫逃潮

〔記者李紹綾／台北報導〕中國男星于朦朧9月身亡後，不僅引發外界質疑死因、甚至衍生陰謀論，網友更形容整起事件為「于朦朧效應」，讓其所屬公司「天娛傳媒」成為輿論焦點。粉絲深挖公司過往後，赫然發現旗下已有多名藝人傳出非正常死亡或失蹤，引爆藝人集體恐慌，不少人開始向公司提出解約，傳出正掀起「大逃亡潮」。

但知情人士卻爆料，許多天娛藝人根本「解不了約」，因為公司長期被傳簽的是所謂「死契」，合約綁到人死都算數，想單獨解約幾乎不可能。消息一出更讓外界驚呼：「誰還敢待在天娛？」

于朦朧。（翻攝自微博）于朦朧。（翻攝自微博）

與此同時，網路上還瘋傳更多驚悚說法。美國靈媒Kandis Starr聲稱，在于朦朧事件後，女星陳都靈也「很危險」，甚至爆出她遭強行灌藥、可能被「獻祭」的駭人陰影。更早前，網路流出陳都靈直播時「臉型怪異、像人皮面具」的影片，雖然工作室已否認，但仍難擋謠言延燒。

在強大輿論壓力下，天娛旗下多位藝人據傳已私下展開「集體協商終止合約」。粉絲與業內人士都看得膽戰心驚，紛紛表示：「跑得越快越安全。」甚至有傳言指出，公司旗下的團體與影視部門演員已在討論「一起走」。

目前，天娛傳媒仍未就「集體解約潮」做出正式回應。但外界普遍認為，如果公司遲遲不對于朦朧事件提供更透明、可被信服的說法，這場離心危機只會越演越烈。「于朦朧效應」已不只是個悲劇，更可能成為撼動整個中國娛樂經紀制度的引爆點。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

